Deutsche Midem-Delegation macht sich für kreative Interessen stark

Großansicht Bei der Eröffnung des deutschen Gemeinschaftsstands (von links): Jerome Delhaye (Reed Midem), Europaparlamentarier Christian Ehler, Rolf Budde (DMV) und Florian Drücke (BVMI) (Bild: MusikWoche) Bei der Eröffnung des deutschen Gemeinschaftsstands (von links): Jerome Delhaye (Reed Midem), Europaparlamentarier Christian Ehler, Rolf Budde (DMV) und Florian Drücke (BVMI) (Bild: MusikWoche)

Am 7. Juni, dem zweiten Tag der Midem 2017, waren die Gänge der Musikmesse deutlich besser gefüllt als am Eröffnungstag, den viele ganz offenbar noch zur Anreise genutzt hatten. Vor den Sicherheitsschleusen am Eingang der Messe bildete sich am Morgen sogar eine Schlange.Drinnen im Palais des Festival bestimmten dann internationale Fördermodelle für die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie die Value-Gap-Wertschöpfungslücke die Diskussion auf der Musikmesse in Frankreich. So zeigte die Delegation der Europäischen Kommission bei verschiedenen Runden zu Themen wie "Funding For Music" oder "The Importance Of Live Music" Präsenz, zog dabei unter anderem ein Zwischenfazit zu den Erfolgen des Programms Creative Europe, kündigte aber auch weitere Fördermaßnahmen für den Musikbereich an.Außerdem sprach Florian Drücke , Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie, unter anderem unterstützt von Guillaume Leblanc vom französischen Branchenverband SNEP und Enzo Mazza von der italienischen FIMI sowie dem deutschen Europaparlamentarier Christian Ehler, über die Entwicklung in Sachen Value Gap.Dieses Thema bestimmte denn auch die Ansprachen bei der Eröffnung des deutschen Gemeinschaftsstands: Hier strich Drücke zunächst die Bedeutung der Musikmesse Midem für die Branche als Plattform für das Tagesgeschäft und die Lobbyarbeit heraus - "wir brauchen reale Begegnungsplätze" - forderte aber auch die deutsche Regierung auf sich stärker in die Diskussion um die Value-Gap-Wertschöpfungslücke einzubringen, Berlin sei hier derzeit "zu still".Christdemokrat Christian Ehler machte klar, dass er die unterschiedliche Beurteilung von Freiheitsrechten in der Realität und im virtuellen Raum für eine gefährliche Entwicklung hält und eine erfolgreiche Kultur- und Kreativwirtschaft als mögliche Basis für die Zukunft Europas sieht. Die kulturellen Werte, die hier geschaffen werden, gelte es zu verteidigen, sonst drohe Europa zu einem "Museumsdorf" zu werden. Als Präsident des Deutschen Musikverleger-Verbands dankte Rolf Budde schließlich dem Europaparlamentarier Ehler für dessen Einsatz und Engagement für die Interessen der Kreativschaffenden und ihrer Partner.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen