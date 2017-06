Deutsche Grammophon stellte "Avital meets Avital" vor

Großansicht Hatten neben der Musik auch israelische Speisen und Wein im Angebot (von links): Marc Fritsch (Senior Product Manager Deutsche Grammophon), Bisseh Akamé (Senior Manager Promotion Deutsche Grammophon), Kleopatra Sofroniou (Vice President Marketing Deutsche Grammophon), Avi Avital, Omer Avital, Clemens Trautmann (President Deutsche Grammophon) und Natalie Rapp (International Marketing Universal Music Group) (Bild: Stefan Höderath/DG) Hatten neben der Musik auch israelische Speisen und Wein im Angebot (von links): Marc Fritsch (Senior Product Manager Deutsche Grammophon), Bisseh Akamé (Senior Manager Promotion Deutsche Grammophon), Kleopatra Sofroniou (Vice President Marketing Deutsche Grammophon), Avi Avital, Omer Avital, Clemens Trautmann (President Deutsche Grammophon) und Natalie Rapp (International Marketing Universal Music Group) (Bild: Stefan Höderath/DG)

Großansicht Spielten Songs aus dem Album "Avital meets Avital: Avi Avital und Omer Avital (Bild: Stefan Höderath/DG) Spielten Songs aus dem Album "Avital meets Avital: Avi Avital und Omer Avital (Bild: Stefan Höderath/DG)

Am 30. Mai 2017 präsentierten Avi Avital und Omer Avital zusammen mit Omer Klein im 25 Hours Hotel in Berlin einige Stücke aus ihrem Album "Avital meets Avital", das am 2. Juni auf dem Universal-Music -Label Deutsche Grammophon erscheint.Bei dem Projekt treffen der klassische Mandolinist Avi Avital und der Jazzbassist Omer Avital aufeinander. Das Werk könne "aus den verschiedenen Lebenswegen der beiden Künstler" sowie "ihren gemeinsamen jüdisch-marokkanischenWurzeln schöpfen", heißt es bei der Deutschen Grammophon.Omer Avital ist momentan außerdem mit dem Album "Abutbul Music Jazz Village" in der Kategorie "Instrumentalist/in international Bass/Bassgitarre" für einen Echo Klassik nominiert. Avi Avital wurde bereits 2015 mit einem Echo Klassik ausgezeichnet.

