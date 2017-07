Deutsche geben mehr Geld für Konsolenabos aus

Die Deutschen geben immer mehr Geld für die Mitgliedschaft in kostenpflichtigen Online-Netzwerken aus. Zu diesem Schluss kommt der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) auf Grundlage von Daten der GfK . Die Ausgabe für Dienste wie PlayStation Plus, EA Access oder Xbox Live Gold stiegen binnen eines Jahres um 48 Prozent. Der Umsatz, den die Anbieter mit deutschen Abo-Kunden generierten stieg von 77 Mio. Euro auf 114 Mio. Euro an.Besonders Spieler im Alter zwischen 20 und 29 Jahren nutzen die kostenpflichtigen Angebote häufig. Fast jeder dritte Nutzer (34 Prozent) zählt zu dieser Altersgruppe. Darauf folgt die jüngste in der Erhebnung berücksichtigte Altersgruppe, die Zehn- bis 19-jährigen, mit 23 Prozent. Der Anteil der 30- bis 39-jährigen liegt bei 21 Prozent, der Anteil der bei 13 Prozent und nur neun Prozent der Abonennten ist älter als 50."Die Mitgliedschaft in Online-Netzwerken entwickelt sich für immer mehr Spieler zu einem attraktiven Angebot", sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk. "Für wenige Euro pro Monat bekommen sie umfangreiche Möglichkeiten, mit Freunden oder anderen Spielern auf der ganzen Welt mit- und gegeneinander zu spielen sowie Zugriff auf zahlreiche und immer wieder neue Games".

Quelle: GamesMarkt.de

