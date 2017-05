Deutsche "ESC"-Quote auf niedrigstem Stand seit acht Jahren

Großansicht Mit ihrer Trophäe: der ESC-Sieger Salvador Sobral und seine Schwester, die Songautorin Luisa (Bild: Andres Putting) Mit ihrer Trophäe: der ESC-Sieger Salvador Sobral und seine Schwester, die Songautorin Luisa (Bild: Andres Putting)

7,76 Millionen ARD -Zuschauer (plus 320.000 Menschen auf One) verfolgten am 13. Mai 20117 den "Eurovision Song Contest" aus Kiew (Marktanteil in der ARD: 31,5 Prozent; 1,3 Prozent bei One). Das ist der niedrigste Wert seit 2009, als Alex Swings Oscar Sings für Deutschland ins Rennen ging, was damals 7,36 Millionen Zuschauer sehen wollten, bei einer Quote von 31,1 Prozent.In den Jahren danach holte der europäische Sangeswettbewerb hierzulande konstant über acht Millionen Zuschauer, 2016 waren es beim letzten Platz von Jamie-Lee 9,33 Millionen (Marktanteil: 36,8 Prozent). Das war der beste Wert seit 2011, als Lena in Düsseldorf antrat.Bei den 14- bis 49-Jährigen schauten am Samstagabend ab 21 Uhr 3,65 Millionen zu (Marktanteil: 39,8 Prozent); im Vorjahr in Stockholm waren es noch 4,59 Millionen (Marktanteil: 46 Prozent).Nicht nur der Zuschauerrückgang betrübt den ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber , der den vorletzten Platz als "herbe Enttäuschung" wertet. Levina sei eine wunderbare junge Frau, die alle mit ihrer Herzlichkeit und ihrer Professionalität verzaubert habe. "Sie hat eine herausragende Stimme und ihre Performance war strahlend. Der Song 'Perfect Life' hatte beim deutschen Vorentscheid zwei Drittel der Fernsehzuschauer überzeugt, in Europa hat das Lied die Herzen der Menschen nicht erreicht. Das hatten wir nicht erwartet. Wir stellen uns dem Ergebnis und werden es analysieren."Halbwegs freuen kann sich die ARD über die Zuschauerzahlen vor und nach der Übertragung des eigentlichen Wettbewerbs, als wieder Barbara Schöneberger auf dem Spielbudenplatz in St. Pauli den "Countdown für Kiew" und später die "Grand Prix Party" moderierte. Zum Auftakt schalteten ab 20:15 Uhr bereits 3,94 Millionen ein (Marktanteil: 14,5 Prozent); bei den Jungen waren es 1,73 Millionen (Marktanteil: 21,3 Prozent).Bei der Party hinterher harrten noch 2,56 Millionen vor den Bildschirmen aus (Marktanteil: 27, 6 Prozent); bei den Werberelevanten waren es 1,8 Millionen (Marktanteil: 28,3 Prozent). Das Musikprogramm bei den beiden Shows vor und nach der Übertragung aus Kiew bestritten unter anderem Helene Fischer , die Kelly Family Melanie C sowie die Juroren Nicole Adel Tawil und Wincent Weiss,Zum Vergleich: Der "Countdown für Stockholm" hatte 2016 noch 4,48 Millionen angelockt (Marktanteil: 16,3 Prozent; 23,7 Prozent). Bei "Grand Prix Party" waren im Vorjahr noch 2,24 Millionen Zuschauer dabei (Marktanteil: 24, 3 Prozent beim Gesamtpublikum und 25 Prozent bei den Werberelevanten). RTL hatte sich in diesem Jahr erstmals mit dem Thema befasst. Die Sendung "Song Contest - Das Phänomen" erreichte von 20:15 bis 21 Uhr jedoch nur 1,33 Millionen (Marktanteil: 4,9 Prozent); bei den Jungen waren es 720.000 (Marktanteil: 8,7 Prozent).

