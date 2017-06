Deutsche Delegierte mischten bei der Indie Week in New York mit

Großansicht Sprachen beim Panel "Go Bag" über internationale Märkte (von links): Eric Tobin (Hopeless Records), Ed Peto (Outdustry Ltd), Matthew I Rogers (UNIFIED) und Désirée J. Vach (INgrooves/Snowhite) (Bild: A2IM) Sprachen beim Panel "Go Bag" über internationale Märkte (von links): Eric Tobin (Hopeless Records), Ed Peto (Outdustry Ltd), Matthew I Rogers (UNIFIED) und Désirée J. Vach (INgrooves/Snowhite) (Bild: A2IM)

Großansicht Die Jury für den Anchor Award steht fest (von links): Huw Stephens, Valesska Steiner, Sonja Glass (beide Boy), Emily Haines und Tony Visconti (Bild: Caroline Dorn) Die Jury für den Anchor Award steht fest (von links): Huw Stephens, Valesska Steiner, Sonja Glass (beide Boy), Emily Haines und Tony Visconti (Bild: Caroline Dorn)

Vom 5. bis zum 8. Juni 2017 veranstaltete der US-Indieverband American Association of Independent Music (A2IM) in New York die Indie Week.Am 7. Juni läutete das Hamburger Reeperbahn Festival, dessen Delegation 24 Teilnehmer aus Europa in die USA brachte, die New York Edition mit einer Pressekonferenz ein und präsentierte die Jury für den Anchor-Award, der beim Reeperbahn Festival im September vergeben wird. Zur Jury gehören neben dem Produzenten Tony Visconti auch Valeska Steiner und Sonja Glass vom Pop-Duo Boy, die Garbage-Sängerin Shirley Manson sowie die kanadische Sängerin Emily Haines und der BBC-Moderator Huw Stephens. Danach folgte im Club pianos auf zwei Bühnen ein Showcase mit Acts wie Carnival Youth aus Lettland, Megan Bonnell aus Kanada oder dem schwedischen Singer/Songwriter Albin Lee Meldau.Anschließend berichtete Désirée J. Vach , Geschäftsführerin Snowhite Records und Managerin GSA bei INgrooves , am 8. Juni auf ihrem Panel "Go Bag" über den deutschen Musikmarkt. Bei der von Eric Tobin (Hopeless Records) moderierten Runde lag der Fokus auf den marktspezifischen Anforderungen der Länder Australien, China und Deutschland. Neben Themen wie Einreisebestimmungen ging es auch um Lizenzrechte oder Vertriebswege in den jeweiligen Territorien.

Quelle: MusikWoche

