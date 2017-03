Depeche Mode steigen in Frankreich auf eins ein

Mit dem Album "Spirit" (Columbia/Sony Music) steht das englische Trio bei den Downloads wie bei den physischen Verkäufen an erster Stelle. In den kombinierten französischen Albumcharts der Erhebungswoche vom 18. bis 24. März bleibt Ed Sheeran mit "Divide" (WEA/Warner Music) hinter Depeche Mode auf Platz zwei.Drei weitere Neueinsteiger tauchen in denauf. Das HipHop-Duo Djadja & Dinaz platziert sein zweites Album, "Dans L'Arène" (Carré Music/Musicast), auf Anhieb auf Rang vier. Das Debüt "On S'Promet", das im Frühjahr 2016 auf der Fünf einstieg, erreichte im Februar 2017 mit mehr als 100.000 verkauften Einheiten Platinstatus und ist auf Rang 59 noch immer im Rennen. Als dritter internationaler Act in den Top Ten entert Drake mit "More Life" (Def Jam/Universal Music) die französischen Albumcharts auf Platz fünf. Und mit "Grand Cru" (Barclay/Universal Music) ist der Rapper Deen Burbigo auf der Sieben neu dabei."Mission Enfoirés" (Columbia/Sony Music) von Les Enfoirés fällt von eins auf drei. "Human (Deluxe)" (Columbia/Sony Music) von Rag'n'Bone Man rutscht ab von drei auf sechs. Vianney seilt sich mit "Vianney" (Tôt ou Tard/Wagram) von fünf auf acht ab. Das Rapduo PNL mit "Dans La Légende"(QLF/Musicast) verliert drei Plätze von sechs auf neun. Und der Rapper Jul bewegt sich mit "L'Ovni" (D'Or et de Platine/Musicast) von neun auf zehn nach unten. Auf den Rängen elf bis 14 herrschen Rap und HipHop: Soprano (Vorwoche: zwölf), Nekfeu (runter von zehn), Rim'k (runter von sieben) und Iam (Vorwoche: acht).Auf Platz 90 steigt "Room 29" von Jarvis Cocker & Chilly Gonzalez (Decca/Deutsche Grammophon) in die kombinierten Albumcharts ein, was für den ersten Platz derreicht.Die Golden-Oldies-Sammlung "Gold" von Chuck Berry (Chess/Decca/Universal Music) entert nach dem Tod des Künstlers die Kombicharts auf Rang 175 - aus unerfindlichen Gründen sortiert die französischen Chartsbürokratie das Album bei denein, wo 175 für Platz vier reicht. Auf eins beim Jazz steht nach wie vor "10 Ans De Live (Version Simplifiée)" von Ibrahim Maalouf (Decca/Universal Music), was in den Kombicharts Platz 110 bedeutet.Neuer Spitzenreiter bei denist "Spirit" von Depeche Mode, gefolgt von den drei Neueinsteigern "More Life" von Drake auf zwei, "Grand Cru" von Deen Burbigo auf drei und "Dans L'Arène" von Djadja & Dinaz auf vier. "Divide" von Ed Sheeran fällt von eins auf fünf.Auch bei denist "Spirit" von Depeche Mode der Bestseller. "Mission Enfoirés" von Les Enfoirés fällt von eins auf zwei, "Divide" von Ed Sheeran von zwei auf drei; Rag'n'Bone Man hält sich mit "Human (Deluxe)" auf vier. Neu auf fünf dabei: "Dans L'Arène" von Djadja & Dinaz.Auf deraus Streamingabrufen und Downloads hält sich seit gut zwei Monaten "Shape Of You" von Ed Sheeran an der Spitze. "You Don't Know Me" von Jax Jones Feat. Ray (PM:AM/Universal Music) steigt von 13 auf zwei; "Sunset Lover" von Petit Biscuit (Believe Digital) klettert von sieben auf drei, während "Human" von Rag'n'Bone Man (Sony Music) von zwei auf vier und "Bené" vom Rapduo PNL (Musicast) von vier auf fünf fällt.Auch imklebt "Shape Of You" von Ed Sheeran nach wie vor auf der Eins, gefolgt von "Way Down We Go" von Kaleo (Warner Music) auf zwei und "I Feel It Coming" von The Weeknd (Universal Music) auf drei. "Je M'En Vais" von Vianney (Tôt ou Tard/Wagram) fällt von zwei auf vier. Von sieben auf fünf steigt der Welthit "Call On Me" von Starley (Happy Music).Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

