Depeche Mode mit "Spirit"-Livepremiere bei den Telekom Street Gigs

Großansicht Depeche Mode präsentierten ihr neues Album "Spirit" in Berlin (Bild: Heiko Meyer) Depeche Mode präsentierten ihr neues Album "Spirit" in Berlin (Bild: Heiko Meyer)

Großansicht Sony Music traf Depeche Mode (von links): Mathias Blühdorn (Sony Music), Andrew Fletcher (Depeche Mode), Tine Fassomytakis, Luca Weinrauch, Thomas Klauke, Philip Ginthör, Juliane Lüthy, Philipp von Esebeck (alle Sony Music), Dave Gahan (Depeche Mode), Florian Ziesmer (Sony Music), Martin L. Gore (Depeche Mode), Sebastian Hornik, Stefan Goebel und Nico Gössel (alle Depeche Mode) (Bild: Markus Nass) Sony Music traf Depeche Mode (von links): Mathias Blühdorn (Sony Music), Andrew Fletcher (Depeche Mode), Tine Fassomytakis, Luca Weinrauch, Thomas Klauke, Philip Ginthör, Juliane Lüthy, Philipp von Esebeck (alle Sony Music), Dave Gahan (Depeche Mode), Florian Ziesmer (Sony Music), Martin L. Gore (Depeche Mode), Sebastian Hornik, Stefan Goebel und Nico Gössel (alle Depeche Mode) (Bild: Markus Nass)

Rund 1000 Besucher hatten am 17. März 2017 die seltene Gelegenheit, eine der bekanntesten Bands der Welt im Rahmen der Telekom Street Gigs in Clubatmosphäre live zu erleben. Auf Einladung des Telekommunikationskonzerns spielten Depeche Mode im denkmalgeschützten Funkhaus Berlin ein exklusives Release-Konzert zu ihrem neuen Werk, "Spirit" . Das inzwischen 14. Studioalbum erschien am selben Tag bei der Sony-Music-Division Sony Music International auf dem Label Columbia Records.Die Telekom strahlte den mit mehreren 360-Grad-Kameras gefilmten, einstündigen Auftritt in Echtzeit auf ihrer Plattform EntertainTV aus. "Als Innovationsführer freuen wir uns, Depeche Mode im 360-Grad-HD-Livestream zeigen zu können", betonte Michael Schuld, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing Telekom Deutschland, im Vorfeld. Außerdem wurde das Konzert live bei YouTube, Facebook und - als erstes überhaupt - bei Twitter übertragen. "Wir sind begeistert, dass wir unseren Fans über verschiedene soziale Netzwerke und Endgeräte die Möglichkeit bieten können, unseren Gig so zu verfolgen, als wären sie mit uns im Gebäude", erklärte Depeche-Mode-Sänger Dave Gahan dazu.Die Fangemeinde weltweit nahm den Livestream dankbar in Anspruch, denn Tickets für diese exklusive Show konnten nur gewonnen und nicht gekauft werden. Neben Klassikern wie "World In My Eyes", "Walking In My Shoes" und "Personal Jesus" präsentierten Depeche Mode in Berlin vier Titel aus dem neuen Album "Spirit" erstmals live: "Going Backwards", "So Much Love", "Cover Me" und die Single "Where´s The Revolution" Philip Ginthör , CEO Sony Music GSA, empfand das Konzert als "außergewöhnlich". "Dave, Martin und Fletch mit ihren neuen Songs in diesem intimen Rahmen live zu erleben, war ein großes Erlebnis. Einen stärkeren Auftakt zur Albumveröffentlichung gibt es nicht", sagte er im Gespräch mit MusikWoche. Sein Fazit: "Die Band ist dunkler und frischer denn je." Auch Florian Drücke , Geschäftsführer Bundesverband Musikindustrie , äußerte sich sichtlich begeistert von dem Funkhaus-Gig: "Ein spektakulärer Ort, eine ganz besondere Atmosphäre", schwärmte er.Bei der "Spirit"-Livepremiere waren neben Fans viele Persönlichkeiten aus der Musikbranche anwesend, darunter Depeche-Mode-Entdecker Daniel Miller (Mute Records), Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe oder Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß. Im Umfeld des Konzerts fand ein Treffen von Sony Music mit Depeche Mode statt. Darüber hinaus luden Sony Music und die Telekom zu einem Empfang und feierten gemeinsam mit Freunden und Geschäftspartnern diesen denkwürdigenden Abend.Ab Mai gehen Depeche Mode mit Live Nation auf "Global Spirit"-Tour . Diese führt Sänger Dave Gahan, Songwriter Martin L. Gore und Keyboarder Andrew Fletcher sowie die Gastmusiker Peter Gordeno und Christian Eigner zunächst durch die großen Stadien Europas und ab Ende August auch nach Nordamerika. Laut Aussagen in Interviews wollen Depeche Mode im Winter mit einer Hallentour nach Deutschland zurückkehren.Heiko Meyer

Quelle: MusikWoche

