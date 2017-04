Department Musik setzt auf Jannik Brunke

Mit "Nicht ich" ist am 28. April 2017 die erste eigene Single des Sängers Jannik Brunke bei Department Musik erschienen. Mit ihm habe das Berliner Label "einen weiteren talentierten jungen Songwriter und Musiker unter Vertrag" genommen, der "im deutschsprachigen Pop- und R'n'B-Bereich angesiedelt ist".Der 20-jährige Berliner verfüge bereits über eine beachtliche Fanbase, nachdem er schon seit Jahren regelmäßig Musik im Internet veröffentlichte, eine EP in Eigenregie herausbrachte und als Support-Act Die Lochis im vergangenen Winter bei ihrer ausverkauften Hallentour mit 32 Stationen begleitete.Ab dem 30. April ist Brunke auf Akustiktournee unterwegs durch die Hard Rock Cafes in Deutschland und Österreich, wo er jeweils ein Set mit der Single sowie bisher unveröffentlichten Songs präsentieren werde.Department-Geschäftsführer Jan-Simon Wolff sagt über den Neuzugang: "An Jannik begeistert mich besonders seine Art des Songwriting. Janniks Musik ist zwar klar im deutschsprachigen Pop anzusiedeln, unterscheidet sich aber durch seine ganz natürliche Internationalität, sowohl im Songwriting als auch in der Produktion, deutlich von seinen Genrekollegen. Dass wir darüber hinaus mit Jannik als Teil der 'Vybe Brothers Entertainment'- Familie auch diese erfolgreiche Zusammenarbeit weiter mit Leben füllen, freut mich besonders."Christian Behrens, Geschäftsführer von Vybe Brothers Entertainment, Management von Jannik Brunke, erklärt: "Wir freuen uns sehr, mit Jannik Brunke bei Department Musik die richtige Labelheimat gefunden zu haben. Die Kompetenz, gerade jungen Künstlern die richtigen Türen zu öffnen, gepaart mit dem Verständnis, junge Menschen erreichen zu können, ist für uns die perfekte Symbiose. Das Vertrauen, welches in den letzten zwei Jahren gesammelt wurde, haben wir jetzt auf eine weitere Ebene gehoben."30.04.2017 Wien02.05.2017 München03.05.2017 Köln04.05.2017 Berlin08.05.2017 Hamburg

Quelle: MusikWoche

