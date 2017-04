Department Musik holt Memo an Miller

Die Band Memo an Miller aus Mannheim hat einen Vertrag bei Department Musik unterschrieben.Niko Stegmüller, der Sänger der Band, arbeitete als Songwriter bereits mit Joris an dessen Hit "Hals über Kopf". Am 31. März 2017 kam nun mit "Unsichtbar" die erste Single von Memo an Miller in den Handel, am 2. Juni 2017 folgt das Album "Neues Glück". Jan-Simon Wolf , Geschäftsführer Department Musik, erklärt: "Mit Memo an Miller konnten wir eine weitere hochtalentierte Band für unser Roster gewinnen und freuen uns auf die Arbeit mit den Jungs in den nächsten Jahren."Seit dem 29. März ist die Band außerdem im Vorprogramm von HeissKalt unterwegs und spielt noch zweei Termine in Würzburg (Posthalle, 12. April) und Trier (Mergener Hof, 13. April).

