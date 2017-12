Deluxe Music bringt Jennifer Weist und Markus Kavka zusammen

Großansicht Trafen sich bei der Aufzeichnung (von links): Stephan Schwarzer (Programmleitung Deluxe Music), Moderator Markus Kavka, Ulrike Unseld (Musikportfolio High View), Moderatorin Jennifer Weist, Marcus Thieme und Colin Lenz (beide Stone Brewing) (Bild: High View) Trafen sich bei der Aufzeichnung (von links): Stephan Schwarzer (Programmleitung Deluxe Music), Moderator Markus Kavka, Ulrike Unseld (Musikportfolio High View), Moderatorin Jennifer Weist, Marcus Thieme und Colin Lenz (beide Stone Brewing) (Bild: High View)

Am 15. Dezember zeigt der zu High View gehörende Musikfernsehsender Deluxe Music erstmals eine gemeinsam von Jennifer Weist (Jennifer Rostock) und Markus Kavka moderierte Sendung. In der "DLXM Session Spezial" genannten Show blicken die beiden Moderatoren auf die Höhepunkte des Liveformats "Deluxe Music Session" zurück.Dazu gehören exklusiv für das Format gedrehte akustische Sessions von Hurts, Wyclef Jean, Mando Diao, Rag'n'Bone Man und Milow. Ebenfalls geplant für die in der Berliner Brauerei Stone Brewing aufgezeichnete Show ist ein persönlicher Musikrückblick auf das Jahr 2017 von Kavka und Weist.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen