Deezer und Fnac knüpfen enge Bande

Großansicht Könnte mit Fnac einen neuen Gesellschafter bei Deezer bekommen: CEO Hans-Holger Albrecht (Bild: Deezer) Könnte mit Fnac einen neuen Gesellschafter bei Deezer bekommen: CEO Hans-Holger Albrecht (Bild: Deezer)

In Frankreich bahnt sich eine Allianz an, das eine neue Verbindung zwischen dem stationären und dem digitale Musikgeschäft knüpfen könnte. So gehen die Handelsgruppe Fnac und die Betreiber des Streamingdienstes Deezer nach Informationen der Nachrichtenagentur "Reuters" eine strategische Partnerschaft ein.Im Zuge der Zusammenarbeit sollen Fnac und Darty ab der zweiten Jahreshälfte 2017 ihre Kunden über Vermarktungsdeals auf Deezer als Partner im Streamingbereich verweisen. Zudem, so heißt es, halte sich Fnac in diesem Zusammenhang Optionen für einen Einstieg bei Deezer im Laufe der kommenden drei Jahre offen.Die Nachrichtenagentur "AFP" berichtet zudem , dass Fnac seine bisherigen Aktivitäten im Musikstreaming einstellen und Nutzer der Fnac Jukebox zu Deezer umlenken wolle.Im Oktober 2015 hatte Deezer einen geplanten Börsengang abgeblasen , seit Mitte 2016 hält Access Industries , die Beteiligungsgesellschaft des Warner-Music-Eigners Len Blavatnik, einen Anteil von mehr als 50 Prozent am Streamingdienst Deezer.

Quelle: MusikWoche

