Deezer und "11Freunde" starten Fußball-Podcast

Unter dem Namen "Matchday" sendet Deezer künftig jeden Donnerstag einen exklusiven Podcast. Dabei führen die "11Freunde"-Redakteure Phillip Köster und Benjamin Kuhlhoff als Moderatoren gemeinsam durch die Fußballwoche.Zeitgleich zum Auftakt des neuen Fußballjahres startet der Podcast allerdings an einem Freitag. In der Auftaktfolge vom 20. Januar 2017 schaut der ehemalige Spieler Ansgar Brinkmann im Studio vorbei und "nimmt wie gewohnt kein Blatt vor den Mund", heißt es aus Berlin. Auch in den kommenden Folgen sollen prominente Gäste Köster und Kuhlhoff besuchen, um mit ihnen über die wichtigsten Themen zu diskutieren.Philipp Köster, Chefredakteur "11Freunde" erklärt: "Wir diskutieren in der Redaktion eh jeden Tag höchst kontrovers über die Bundesliga. Schalker, Dortmunder, Kölner, Münchner. Höchste Zeit also, Mikrofone aufzustellen und das Ganze als Podcast herauszubringen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Deezer. It's matchday.""Wir freuen uns, mit dem wöchentlichen '11Freunde'-Podcast die in Deutschland führende Instanz für die schönste Nebensache der Welt gewonnen zu haben. Ganz sicher ist der 'Matchday'-Podcast dabei unterhaltsamer als so manches Spiel auf dem grünen Rasen", vermutet Richard Wernicke , Head of Content & Editorial DACH bei Deezer.

Quelle: MusikWoche

