Deezer spannt Kuttner und Niggemeier ein und nennt neue Zahlen

Großansicht Sprechen künftig in einem gemeinsamen Podcast-Projekt bei Deezer über das Thema Fernsehen: Sarah Kuttner und Stephan Niggemeier (Bild: Deezer) Sprechen künftig in einem gemeinsamen Podcast-Projekt bei Deezer über das Thema Fernsehen: Sarah Kuttner und Stephan Niggemeier (Bild: Deezer)

Mit einer neuen Podcast-Reihe zum TV- und Mediengeschäft will Deezer im Wettbewerb der Streamingdienste punkten. Für "Das kleine Fernsehballett", das ab dem 21. März 2017 jeweils Dienstag tanzen soll, arbeiten die Deezer-Macher mit der Moderatorin Sarah Kuttner und dem Journalisten und Medienkritiker Stephan Niggemeier zusammen. Das exklusive Angebot soll zunächst über zwölf Folgen laufen und dabei "von aktuellen Trash-Formaten und Reality-TV über TV-Klassiker aus den vergangenen Jahrzehnten bis hin zu Serien von Netflix & Co." alles auf den Prüfstand stellen.Mit dem "kleinen Fernsehballett" bohrt Deezer sein Angebot auf nunmehr sechs eigens produzierte Podcasts (unter anderem der "Matchday" in Zusammenarbeit mit dem Magazin "11 Freunde" ) auf, kontert aber auch Mitbewerber Spotify und dessen vor inzwischen fast einem Jahr gestartete "Fest und flauschig"-Reihe mit Jan Böhmermann und Olli Schulz.Quasi nebenbei nennt Deezer schließlich auch aktuelle Zahlen: Demnach soll der Streamingdienst derzeit weltweit über zehn Millionen aktive Nutzer in mehr als 180 Ländern verfügen. Wie viele davon zu den zahlenden Kunden zählen, kommuniziert das Unternehmen nicht. Zuletzt hatte man bei Deezer auf einen Kundenstamm von mehr als sechs Millionen Abonnenten verwiesen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen