Deezer soll angeblich an SoundCloud interessiert sein

Großansicht Brachten vor gut einem halben Jahr ihr kostenpflichtiges Musikabo nach Deutschland: die SoundCloud-Gründer Alex Ljung (links) und Eric Wahlforss beim Berliner Launch Event für SoundCloud Go (Bild: Getty Matthias Nareyek) Brachten vor gut einem halben Jahr ihr kostenpflichtiges Musikabo nach Deutschland: die SoundCloud-Gründer Alex Ljung (links) und Eric Wahlforss beim Berliner Launch Event für SoundCloud Go (Bild: Getty Matthias Nareyek)

Um SoundCloud ranken sich neue Spekulationen. Diesmal gilt Deezer als aussichtsreichster Kandidat für eine Übernahme des Streamingdiensts, wie die durchaus oftmals gut informierte "New York Post" von namentlich allerdings nicht genannten Informanten erfahren haben will. Die Gerüchteküche handelt aber auch Apple oder KKR als potenzielle Interessenten.Bei Apple könnte man eine SoundCloud-Übernahme nutzen, um sein kostenpflichtiges Musikabo Apple Music um eine werbefinanzierte Einsteigervariante aufzubohren, spekuliert die "NYP". KKR war kürzlich beinahe mit Pandora über einen Einstieg mit 250 Millionen Dollar handelseinig , holte sich dort aber doch noch einen Korb und könnte nun nach neuen Investmentmöglichkeiten im Musikbereich Ausschau halten, heißt es aus New York.Eine Bewertung wie noch vor Jahresfrist , als Gerüchte um einen möglichen Verkauf von SoundCloud aufkamen und das in Berlin gegründet Unternehmen auf einen Wert von bis zu einer Milliarde Dollar geschätzt wurde, scheinen der "NYP" aber nicht mehr realistisch. Auch Spotify, im Herbst 2016 noch ein potenzieller Interessent, soll längst aus dem Rennen ausgestiegen sein.Analyst Mark Mulligan kann dem Deezer-Gerücht bereits etwas abgewinnen: In einer ersten Reaktion bezeichnet der britische Branchenbeobachter den Katalog von SoundCloud als - abgesehen von YouTube - einzigartig, verweist auf die Möglichkeiten der direkten Beziehungen zwischen Künstler und Fan und die globale Reichweite der Plattform.Allerdings relativiert Mulligan die bislang jüngsten Nutzerzahlen aus dem Hause SoundCloud, die weiterhin aus dem Jahr 2014 stammen und damals 175 Millionen monatliche Nutzer nannten. Mit Verweis auf seine jüngste Midia-Studie taxiert der Analyst die Zahl der Anwender, die mindestens einmal im Monat auf SoundCloud zugreifen, auf rund 70 Millionen.

Quelle: MusikWoche

