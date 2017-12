Deezer legt HiFi-Start in Japan hin

Im zweitgrößten Musikmarkt der Welt sorgen zwar physische Formate weiterhin für den Großteil der Umsätze, mit dem Einstieg von Deezer wächst nun aber auch der Wettbewerb im Streamingbereich. Die Deezer-Betreiber reklamieren zudem für sich, der einzige Streaminganbieter zu sein, der sein Repertoire in Japan in HiFi Qualität anbietet. Dafür konnte Deezer mit Onkyo Pioneer und Yamaha zwei Hardware-Experten als Partner für die Vermarktung seines Streamingdienstes gewinnnen.Mit einem dreimonatigen HiFi-Gratisangebot will Deezer die japanischen Nutzer anlocken, allerdings müssen diese dazu Hardware von Onkyo Pioneer oder Yamaha besitzen oder erwerben.Vor allem angesichts der weltweit weiter wachsenden Bedeutung des digitalen Musikgeschäfts - erst vor gut einem Jahr hatte Streamingmarktführer Spotify seinen Start in Japan hingelegt und dort den Wettbewerb mit Apple Music und nationalen Anbietern aufgenommen - sei die Präsenz vor Ort wichtig."Als einer der ersten Pioniere des Streamings freuen wir uns, die japanische Musikindustrie mithilfe unserer Partner in eine Richtung zu bewegen, bei der am Ende alle Beteiligten besser dastehen: Fans, Künstler, Labels, Managementfirmen und Deezer selbst", sagt Henrik Karlberg, CEO Deezer Asia: "Indem wir den Musikliebhabern der gesamten Region Deezer HiFi zur Verfügung stellen, werden wir ein neues Kapitel in der japanischen Musikszene schreiben."Laut eigenen Angaben zählt der Streamingdienst inzwischen weltweit über zwölf Millionen aktive Nutzer und ist in über 185 Ländern verfügbar.

