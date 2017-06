Deezer-CEO sieht noch großes Potenzial im Streaming

Bei seiner Midem-Keynote lieferte Hans-Holger Albrecht jüngst eine umfassende Standortbestimmung für den international in rund 180 Märkten aktiven Streamingdienst. So nannte der Deezer -CEO ein Umsatzziel für das laufende Jahr, sprach über die Zahl der aktiven Nutzer bei Deezer sowie über die Bedeutung von Wachstumsmärkten oder Abrechnungsmodellen:"Als ich vor drei Jahren bei Deezer anfing, gab es noch große Fragezeichen, ob Streaming wirklich das richtige Geschäftsmodell sei", sagte Albrecht auf der Bühne des Palais des Festival in Cannes. Inzwischen sei klar, dass die Vermarktung von Musikabonnements den internationalen Musikmarkt belebt habe. Auch bei Deezer profitiere man von dieser Entwicklung:"Wir wachsen ganz gehörig und rechnen mit Umsätzen von mehr als 300 Millionen Euro", sagte Albrecht in Hinblick auf das laufende Jahr 2017. Dabei profitiere Deezer vor allem von einem wachsenden Direktkundengeschäft anstelle der früher mehr im Fokus stehenden Vermarktungspartnerschaften mit Telekommunikationskonzernen, meinte der CEO mit Verweis auf inzwischen zwölf Millionen aktive Nutzer beim Streamingdienst. "Hier beginnt sich das auszuzahlen, was wir in den vergangenen zwei bis drei Jahren begonnen haben."Albrecht strich unter anderem die Präsenz von Deezer in Wachstumsregionen wie in Südamerika heraus: Hier habe man seine Umsätze im Vorjahresvergleich beinahe verdoppelt, sagte der CEO, und stoße noch lange nicht an Grenzen. "Die Schwellenmärkte sind für uns von großem Interesse." Wichtig sei dabei vor allem die lokale Präsenz - in manchen Regionen würden mehr als 80 Prozent des Musikkonsums auf heimisches Repertoire entfallen - aber auch das Angebot alternativer Möglichkeiten für die Bezahlung des Musikabos, denn schließlich würden viele potenzielle Kunden in Entwicklungsländern weder über Kreditkarten noch über E-Mails-Adresse verfügen, so dass man bei Deezer inzwischen die Registrierung per Mobilnummer in den Fokus gerückt habe: "Es gibt nicht die eine Lösung für die ganze Welt."Die Entwicklung beim Deezer-eigenen Musikempfehlungs-Tool Flow bezeichnete Hans-Holger Albrecht als "sehr erfreulich": "50 Prozent des Musikkonsums entfallen bei uns aufs Lean-Back-Angebot." Mit Flow sei es dabei wie in einer Ehe: zumeist funktioniere alles bestens, manchmal allerdings müsse man auch einräumen, sich etwas ganz anders vorgestellt zu haben.Bei Deezer arbeite man zudem daran, das Angebot an eigens produzierten Originalinhalten weiterzuentwickeln. Zeitlich befristete Exklusivangebote würden hingegen im Streamingmarkt keine wirkliche Rolle spielen, meinte Hans-Holger Albrecht: "Streaming ist erfolgreich, weil es für den Nutzer so einfach ist", meinte der Deezer-CEO. Wenn man nun durch exklusive Deals künstliche Hürden einbaue, dürfe man nicht vergessen, dass es immer noch die Piraterie als großen Mitbewerber gebe. Kritisch könne es zudem werden, wenn große Player sich zum Beispiel bei der Entwicklung von sprachgesteuerten Diensten nicht neutral verhalten würden, mahnte Albrecht an, der Voice Control darüber hinaus als "große Chance" für die ganze Musikindustrie bezeichnete.Im Wettbewerb der Streamingdienste rechnet Hans-Holger Albrecht in den kommenden Jahren mit einer Konsolidierung im Markt: Es werde weltweit vier bis fünf große Player in diesem Geschäft geben, sagte der Deezer-Boss. Wenn Deezer so weiter wachsen könne wie derzeit, sei er zuversichtlich, mit dazuzugehören. Frische Gelder seien dazu derzeit nicht nötig, sagte Albrecht mit Verweis auf Partner wie Orange oder Access Industries. Man halte sich hier alle Möglichkeiten offen, sei aber nicht auf zusätzliche Investoren angewiesen.Angewiesen sei man hingegen stets auf neue Mitarbeiter: "Wir können gar nicht so schnell einstellen, wie wir wachsen."

Quelle: MusikWoche

