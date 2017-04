Deezer bringt Newcomer-Programm Deezer Next nach Deutschland

In den USA und Großbritannien ist Deezer Next als Förderprogramm für junge Künstler bereits am Netz. Nun lancieren die Betreiber des Streamingdienstes ihre als Sprungbrett für Newcomer gedachte Kampagne auch im deutschen Markt. Bei Deezer will man mit dem Next-Programm "verheißungsvollen Talenten ein besonderes Sprungbrett für die Karriere" bieten, heißt es aus Berlin:"Musik aus Deutschland erfährt seit Jahren einen Aufschwung", erläutert Richard Wernicke , Head of Content & Editorial DACH bei Deezer , mit Verweis auf 17 deutschsprachige Alben unter den Top 25 des vergangenen Jahres. "Von diesem Trend profitieren neben etablierten Künstlern vor allem aufstrebende Talente, die die niedrigen Eintrittsbarrieren des Streaming-Markts für sich zu nutzen wissen. Hierbei helfen wir mit Deezer Next gern."Neun Acts sollen zum Start in den Genuss von Playlist-Platzierungen, Social-Media-Kampagnen und Event-Platzierungen kommen. Dabei war nicht die Herkunft der Künstler ausschlaggebend; Bedingung war vielmehr, dass sie bei einem Label in Deutschland unter Vertrag stehen. Mit an Bord bei der deutschen Premiere von Deezer Next sind denn auch die Rapper Bausa und Sero, die in Würzburg lebende Singer/Songwriterin lilly among clouds, der Social-Media-Profi Mike Singer, Wincent Weiss, der bereits als Support-Act von Andreas Bourani, Unheilig oder Max Giesinger tourte, die Musikerin Lotte aus Ravensburg, der aus London stammende Musiker Jake Isaac, die norwegische Singer/Songwriterin Sigrid und die amerikanische Bluesrock-Band Welshly Arms.

Quelle: MusikWoche

