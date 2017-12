DEAGs Christmas Garden Berlin steht vor Rekordsaison

Großansicht Bietet eine Kulisse für mehrere TV-Shows: der Christmas Garden Berlin im Botanischen Garten der Hauptstadt (Bild: Michael Clemens) Bietet eine Kulisse für mehrere TV-Shows: der Christmas Garden Berlin im Botanischen Garten der Hauptstadt (Bild: Michael Clemens)

2016 verzeichnete der von der DEAG ausgerichtete Christmas Garden Berlin mehr als 120.000 Besucher. In diesem Jahr liegen die Ticketverkäufe noch über den Werten zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahrs.Der Christmas Garden Berlin ist darüber hinaus eine beliebte Kulisse für TV-Produktionen. Nachdem "Das Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen" am 2. Dezember Einspieler daraus brachte, folgt am 15. Dezember die rbb-Sendung "Zauberhafte Weihnachten", bei der die Künstler ihre Songs ebenfalls im Christmas Garden singen.Weitere Showformate bei ZDF und Sat.1, in denen der Christmas Garden Berlin als Kulisse genutzt sind, folgen noch. Events wie ein Besuch von Katarina Witt als Markenbotschafterin von Disney On Ice sowie von den Disney-Stars Anna und Elsa aus "Die Eiskönigin" auf der Eisbahn des Christmas Garden oder auch die Eröffnung des Christmas Garden durch Michi Beck von den Fantastischen Vier hätten "ebenfalls sensationelle Bilder generiert", heißt es aus Berlin.."Der Zuspruch, den der Christmas Garden als Veranstaltung von Besuchern wie von den Medien bekommt, ist unerwartet stark", sagt Christian Diekmann , Vorstand der DEAG. "Das Format trifft daher mit seiner einzigartigen Kulisse auf eine große Lücke im vorweihnachtlichen Eventangebot. Dass wir mit dem Christmas Garden eine besondere Umgebung schaffen, die auch Musiker und Künstler anzieht und zu besonderen Inszenierungen inspiriert, freut uns ganz besonders."Der Christmas Garden Berlin im Botanischen Garten ist ein rund zwei Kilometer langer Rundgang mit 30 Lichtspielen und Leuchtfiguren, der sich an das Berliner Publikum wie auch an Hauptstadtbesucher richtet. Das Angebot sei deutschlandweit bisher einzigartig, betont die DEAG. Man habe damit ein Eventformat geschaffen, das in der Vorweihnachtszeit gefehlt habe.

Quelle: MusikWoche

