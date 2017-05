DEAG will mit frischen Geldern in Großbritannien wachsen

Großansicht Strebt eine Übernahme im britischen Livemarkt an: Peter Schwenkow (Bild: DEAG) Strebt eine Übernahme im britischen Livemarkt an: Peter Schwenkow (Bild: DEAG)

Die DEAG - Deutsche Entertainment AG will in UK zukaufen und befindet sich "in fortgeschrittenen Verhandlungen" über den Erwerb der Anteile eines britischen Veranstalters. Das gab der Livekonzern nach Börsenschluss am Abend des 2. Mai 2017 bekannt . Schon "in den nächsten Wochen" soll der Vollzug erfolgen, heißt es aus Berlin. Die Akquisition würde "einen bedeutsamen Schritt in der internationalen Expansionsstrategie der DEAG darstellen".Die Mittel dafür will der Livekonzern durch die Ausgabe neuer Aktien einspielen, wie der DEAG-Vorstand um CEO Peter L.H. Schwenkow , COO Christian Diekmann , CMO Detlef Kornett und CFO Ralph Quellmalz ebenfalls Ad-hoc mitteilte . Eine Kapitalerhöhung soll bis zu fünf Millionen Euro in die Kassen des Unternehmens bringen.Dazu habe der DEAG-Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine "Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital beschlossen". Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei von zuletzt mehr als 16,3 Millionen Euro durch Ausgabe von bis zu gut 2,044 Millionen Inhaber-Stückaktien mit einem Nennwert von einem Euro auf dann bis zu fast 18,4 Millionen Euro wachsen. Die neuen Papiere sollen den Aktionären der DEAG von den Frankfurter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers voraussichtlich vom 5. bis zum 22. Mai zu einem Bezugspreis von 2,40 Euro pro Wertpapier angeboten werden; jeweils acht bestehende Aktien sollen dabei zum Bezug einer neuen Aktie berechtigen.Die DEAG beabsichtige, "den erwarteten Bruttoemissionserlös in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro zur Finanzierung der geplanten Erweiterung des Geschäfts in Großbritannien sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums des DEAG-Konzerns zu verwenden", heißt es aus Berlin.In Großbritannien - laut Konzernangaben nach Deutschland der zweite wesentliche Kernmarkt - strebt die DEAG den mehrheitlichen Erwerb eines weiteren Veranstalters neben Raymond Gubbay und Kilimanjaro Live an und will dabei die in UK erwirtschafteten Umsätze "durch die einzigartige Positionierung dieses Veranstaltungsunternehmens weiter erhöhen". Das durch die DEAG im Königreich vermarktete Ticketvolumen würde im Zuge der Akquisition voraussichtlich um rund 400.000 Karten auf mehr als über zwei Millionen wachsen.Das soll sich auch in den Bilanzen niederschlagen: "Die Gesellschaft geht davon aus, bereits im laufenden Geschäftsjahr aus allen Ticketing-Aktivitäten in Deutschland, Österreich und vor allem in Großbritannien einen Gewinn im siebenstelligen Bereich zu erwirtschaften", lässt der Konzern wissen. "Zudem erwartet DEAG durch die intensivierte Zusammenarbeit der zukünftig dann drei britischen Veranstaltungsunternehmen und seinen weiteren internationalen Konzerngesellschaften in Österreich und der Schweiz insgesamt deutliche Synergieeffekte in der Künstler- und Formatvermarktung, im Konzerteinkauf sowie der internationalen Präsenz."

Quelle: MusikWoche

