DEAG verlängert Kontrakt mit Netrebko und Eyvazov

Einen Tag nach dem umjubelten Konzert von Anna Netrebko und Yusif Eyvazov in der Waldbühne in Berlin gibt die Deutsche Entertainment AG (DEAG) die langfristige Verlängerung der "sehr erfolgreichen und exklusiven Zusammenarbeit " mit der Starsopranistin und dem mit ihr verheirateten Tenor bis 2022 an. Die Vereinbarung gelte sowohl für Open Airs als auch für sämtliche Konzerte in den klassischen Konzerthäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis Ende 2022. Der Exklusivvertrag beziehe sich darüber hinaus auf Sponsoringaktivitäten und auf TV-Rechte und umfasse "eine Erstoption für weitere europäische Länder bis 2022".Damit würdige Netrebko zusammen mit ihrem Ehemann auch ihre schon seit 2004 bestehende Kooperation mit der DEAG. Die gemeinsame Zeit seither habe neben "sensationellen Live-Konzerten" auch zahlreiche TV-Produktionen umfasst, die "weltweit über 100 Millionen Menschen begeisterten und einige der meistverkauften Klassik-CDs und -DVDs hervorgebracht haben", wie es aus Berlin heißt. Prof. Peter Schwenkow , der Vorstandsvorsitzende der DEAG, sagt: "Wir sind stolz darauf, Anna Netrebko nun bereits im 14. Jahr zu begleiten und freuen uns außerordentlich darauf, auch in Zukunft viele weitere Konzerte von dieser Ausnahmekünstlerin präsentieren zu dürfen. Anna Netrebko ist eine Jahrhundertsopranistin, und ihr liegt zu recht ein Millionenpublikum zu Füßen."Am 31. August gaben Anna Netrebko und Yusif Eyvazov vor mehr als 15.000 Zuschauern in der Waldbühne ihr einziges gemeinsames Konzert in Deutschland in diesem Jahr. Auf dem Programm standen berühmte Arien und Duette aus den Opern von Guiseppe Verdi und Giacomo Puccini sowie auch Stücke vom ersten gemeinsamen Album des "Traumpaares der Klassik", "Romanza" (Panorama/ Universal Music ), das ab 1. September im Handel ist. Das Publikum in Berlin veranbschiedete Anna Netrebko und Yusif Eyvazov nach dem Konzert laut der DEAG "mit frenetischem Applaus und mit Standing Ovations". Das ZDF strahlt eine Aufzeichnung des Live-Events am 10. September um 22 Uhr aus.

