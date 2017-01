DEAG veranstaltet Tournee der Man Doki Soulmates

Unter dem Motto "Wings Of Freedom" spielen die Man Doki Soulmates, die 1993 gegründete Formation von Leslie Mandoki und seinen Gästen, im März 2017 Konzerte in London, Paris und Berlin. Veranstalter der Tour ist die DEAG -Firma Concert Concept . Für DEAG ist es das erste Mal, dass das Unternehmen eine Tournee der Man Doki Soulmates ausrichtetDas einzige Deutschlandkonzert geht am 6. März im Berliner Konzerthaus über die Bühne. Bei allen drei Shows treten auch Udo Lindenberg und Till Brönner auf. Zu den aktuellen Soulmates, die bei der Unternehmung dabei sind, gehören zudem Chris Thompson (Manfred Mann's Earthband), John Heliwell (Supertramp), Nick van Eede (Cutting Crew), Tony Carey (Rainbow), Bobby Kimball (Toto) sowie die Jazzmusiker Bill Evans und Randy Brecker.Die Konzerte seien geprägt vom gemeinsamen Zusammenspiel aller Soulmates Künstler als "eine Weltstar-Band", heißt es aus Berlin. "Dabei sind eigene Soulmates-Songs und kollektive Improvisationskunst auf höchstem Niveau ebenso Teil des Konzerterlebnisses, wie die Mega-Hits der einzelnen Soulmates-Mitglieder."01.03.17 FR-Paris, L'Olympia03.03.17 UK-London, Eventim Apollo, Hammersmith06.03.17 Berlin, Konzerthaus

