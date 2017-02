DEAG und Global Concerts streichen Rockavaria 2017

Großansicht Am Vortag der Premiere von Rockavaria 2015 in München (von links): Christian Diekmann (CFO DEAG), Andrea Blahetek und Ossy Hoppe (Geschäftsführer Wizard Promotions) (Bild: MusikWoche) Am Vortag der Premiere von Rockavaria 2015 in München (von links): Christian Diekmann (CFO DEAG), Andrea Blahetek und Ossy Hoppe (Geschäftsführer Wizard Promotions) (Bild: MusikWoche)

2015 und 2016 richteten Global Concerts und die DEAG im Münchner Olympiapark das Festival Rockavaria aus. Für 2017 gab es bislang weder Bestätigungen noch Vorverkauf. Angesichts dieser Vorzeichen verwundert es kaum, dass die Veranstalter nun bei Rockavaria den Stecker ziehen."Global Concerts bestätigt nur ungerne, dass Rockavaria in 2017 nicht stattfinden wird", heißt es in einer Mitteilung, die das Unternehmen am 4. Februar verschickte: "Wir haben hart daran gearbeitet, ein Line-up zu verpflichten, das unseren hohen Ansprüchen gerecht wird", erläutert darin Andrea Blahetek-Hauzenberger , die Geschäftsführerin von Global Concerts. Man wolle aber der Absicht treu bleiben, Rockavaria nur dann zu präsentieren, "wenn es gut genug" sei. "Nachdem nun unsere letzten Eisen im Feuer erloschen sind, ist das nicht gegeben."Um welche Acts es sich dabei gehandelt haben soll, teilt Blahetek-Hauzenberger nicht mit.Stattdessen verweist sie auf verschiedene Konzerte von Rockbands, die Global Concerts auch ohne das Festival im Frühling nach München holt: "Wir bieten unserem Publikum eine ganze Reihe an hochkarätigen Einzelshows in tollen Locations." Die Global-Geschäftsführerin verweist dabei unter anderem auf Auftritte von Aerosmith am 26. Mai auf dem Königsplatz, Dream Theater am 19. Mai im Zenith sowie von Kiss am 18. Mai und Deep Purple am 19. Mai in der Olympiahalle.Für die Festivalaktivitäten der DEAG bedeutet die Absage von Rockavaria dennoch einen Dämpfer. Zuvor hatte schon das zunächst noch unter dem Namen Grüne Hölle gestartete Rock im Revier die Segel streichen müssen.2015 hatte der von CEO Peter Schwenkow geleitete Konzern 160.000 Zuschauer bei Rockavaria, Rock im Revier, Sonisphere und Rock in Vienna gezählt, 2016 berichtete man gar von zusammengerechnet knapp 200.000 Besuchern in München, Dortmund, Wien und Luzern.Bei der Vorlage des DEAG-Jahresberichts für 2015 hieß es noch, dass dem Livekonzern im Bereich der großen Festivals "der Eintritt in einen Markt gelungen" sei, aus dem man künftig "eine deutlich sechsstellige Zahl an Eintrittskarten pro Jahr generieren" wolle. Um die Festivals zu etablieren, habe der Konzern rund 23 Millionen Euro investiert, hieß es damals mit Verweis auf Einmalaufwendungen.Rock In Vienna immerhin wächst 2017 erstmals auf vier Tage

Quelle: MusikWoche

