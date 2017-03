DEAG und Feld stellen Besucherrekord bei "Disney On Ice" auf

Großansicht Bei der Verleihung des Sold Out Awards in Oberhausen (von links): Stefan Bergermann (König-Pilsener-Arena), Johanna Holthöwer (Handwerker Promotion), Jacqueline Zich (DEAG), Maria Lekae und Robert McHugh (beide Feld Entertainment) (Bild: Kai Kuczera) Bei der Verleihung des Sold Out Awards in Oberhausen (von links): Stefan Bergermann (König-Pilsener-Arena), Johanna Holthöwer (Handwerker Promotion), Jacqueline Zich (DEAG), Maria Lekae und Robert McHugh (beide Feld Entertainment) (Bild: Kai Kuczera)

100.000 Zuschauer besuchten die von Feld Entertainment produzierte und von DEAG veranstaltete Frühjahrstour 2017 "Disney On Ice - 100 Jahre voller Zauber" in den Städten Leipzig, Berlin und Oberhausen, wo am 12. März die Abschluss-Show über die Bühne ging. Allein in der König-Pilsener-Arena besuchten vom 9. bis 12. März 40.000 Menschen die Aufführungen, wofür es einen Sold Out Award für alle Beteiligten gab - darunter auch für die Hallenbetreiber und den örtlichen Veranstalter handwerker promotion Die gesamte Tour "Disney On Ice - 100 Jahre voller Zauber", die im Herbst 2016 bereits in München, Hannover und Köln Station machte, kommt laut eigenen Angaben auf 200.000 Besucher.Auch die Termine für die nächste "Disney On Ice"-Tour sind bereits fix. Unter dem Motto "Disney On Ice - Fantastische Abenteuer" richtet die DEAG im Herbst 2017 und im Frühjahr 2018 insgesamt 38 Shows in Deutschland aus. In der kommenden Produktion sollen Szenen aus bekannten Disney- und Pixar-Filmen wie "Arielle, die Meerjungfrau", "Toy Story 3" und "Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren" aufs Eis gebracht werden. Als Markenbotschafterin fungiert dabei die Eiskunstläuferin Katarina Witt.München, Olympiahalle20.10.17 18.00 Uhr21.10.17 14.00 Uhr & 18.00 Uhr22.10.17 11.00 Uhr & 15.00 UhrStuttgart, Porsche Arena26.10.17 18.00 Uhr27.10.17 18.30 Uhr28.10.17 14.00 Uhr & 18.00 Uhr29.10.17 11.00 Uhr & 15.00 UhrKöln, Lanxess Arena03.11.17 18.30 Uhr04.11.17 14.00 Uhr & 18.00 Uhr05.11.17 12.00 Uhr & 16.00 UhrDortmund, Westfalenhalle 122.02.18 18.30 Uhr23.02.18 18.30 Uhr24.02.18 10.30 Uhr & 14.30 Uhr & 18.30 Uhr25.02.18 12.00 Uhr & 16.00 UhrFrankfurt, Festhalle (der VVK beginnt in Kürze)01.03.18 18.30 Uhr02.03.18 18.30 Uhr03.03.18 14.30 Uhr & 18.30 Uhr04.03.18 12.00 Uhr & 16.00 UhrBerlin, Velodrom08.03.18 18.30 Uhr09.03.18 14.00 Uhr & 18.00 Uhr10.03.18 11.00 Uhr & 15.00 Uhr & 19.00 Uhr11.03.18 11.00 Uhr & 15.00 Uhr & 18.30 Uhr

Quelle: MusikWoche

