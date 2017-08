DEAG übernimmt Flying Music Group

Großansicht Sieht Großbritannien neben Deutschland als zweiten Heimatmarkt der DEAG: Detlef Kornett (Bild: DEAG) Sieht Großbritannien neben Deutschland als zweiten Heimatmarkt der DEAG: Detlef Kornett (Bild: DEAG)

Über ihre britische Tochtergesellschaft Kilimanjaro erwirbt die Deutsche Entertainment AG (DEAG) 60 Prozent der Anteile an dem britischen Promoter Flying Music Group.Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet die Flying Music Group Tourneen, Musicals und Theaterproduktionen in Großbritannien. Zu den Höhepunkten zählen Theaterstücke wie "Thriller - Live" mit bisher mehr als drei Millionen verkauften Tickets oder die Bühneninszenierung von "The Kite Runnner", die beide im Londoner West End laufen. Laut DEAG erzielte die Flying Music Group im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 rund 20 Millionen Euro Umsatz. Mit dem künftigen Umsatzbeitrag der Flying Music Group soll sich auch der in Großbritannien erwirtschaftete Umsatz des DEAG-Konzerns im Geschäftsjahr 2018 auf vorausichtlich über 100 Millionen Euro steigern, wie der Konzern mitteilt. Außerdem erwartet der Vorstand von den bis zu 500.000 zusätzlichen Tickets pro Jahr auch Wachstumsimpulse beim konzerneigenen Onlineticketvertrieb myticket.co.uk in Großbritannien.Insgesamt verfolge man bei der DEAG eine erfolgreiche Strategie, um im Feld des Family Entertainment mit den Bereichen Musical- und Theaterveranstaltungen international weiter zu wachsen. Detlef Kornett , der als Vorstandsmitglied verantwortlich für das internationale Geschäft der DEAG ist, erklärt: "Die Integration der Flying Music Group in den DEAG-Konzern ist ein weiterer elementarer Schritt auf unserem zweiten Heimatmarkt in Großbritannien. Wir erweitern damit Kilimanjaros sowie unseren Footprint und werden weiter profitabel wachsen. Zudem sehen wir mit dieser Transaktion ausgezeichnete Chancen zur Zusammenarbeit mit hervorragenden Produktionen in unseren Kernmärkten in ganz Europa und auch weltweit.""Für DEAG und Kilimanjaro sind das spannende Zeiten", ergänzt Stuart Galbraith, CEO und Partner der DEAG bei Kilimanjaro Live: "Unser Kerngeschäft Live-Musikveranstaltungen wächst kontinuierlich. 2018 werden wir mit mehr als zwei Millionen verkauften Tickets in Großbritannien voraussichtlich ein weiteres Rekordjahr verzeichnen."Und auch Paul Walden und Derek Nicol, beide CEO der Flying Music Group, kommentieren die neu entstandene Partnerschaft: "Als unabhängiger Promoter ist das ein aufregender Schritt für die Flying Music Group. Während unser Unternehmen weiter wächst, freuen wir uns, unterstützt durch die bei Kilimanjaro Live und DEAG gebündelte internationale Erfahrung, ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte aufzuschlagen. Wir kennen und schätzen Stuart und sein Team schon seit vielen Jahren und blicken mit Freude der zukünftigen Zusammenarbeit entgegen."

Quelle: MusikWoche

