DEAG-Tochter Global Concert Touring fängt Frei.Wild ein

Kehren mit neuem Album und Tournee 2018 zurück: Frei.Wild (Bild: Patrick Schneiderwind)

Im April 2018 spielen Frei.Wild eine Arenatour. Neuer Livepartner der Band aus Südtirol ist Global Concerts Touring , eine 100-prozentige DEAG -Tochter. Damit beendet die Formation eine zwischenzeitliche Schaffenspause. Die Konzertreise stellt für die Band erstmals eine zusammenhängende Tournee dar. Das neue Album, "Rivalen und Rebellen", soll am 16. März.2018 erscheinen."Die Erfolgsgeschichte der Band beeindruckt mich sehr", sagt der DEAG-Vorstand Christian Diekmann . "Sieht man wie kreativ, ambitioniert und professionell Frei.Wild an ihrer Musik und für ihre Fans arbeiten, dann versteht man den Erfolg. Wir freuen uns, künftig daran mitzuwirken, gemeinsam den nächsten Level zu erreichen." Andrea Blahetek , Geschäftsführerin Global Concerts Touring, sieht Frei.Wild als eine "sehr spannende Band mit unglaublichen Erfolgen". Man freue sich drauf, künftig einen Teil zum weiteren Erfolg der Story beitragen zu dürfen.Frei.Wild kooperieren erstmals mit einem der laut eigenen Angaben größten Veranstalter Europas, wodurch man auch Zugriff habe auf das "breit gefasste internationale Netzwerk des Konzerns". "Wir freuen uns sehr, mit Global Concerts Touring und der DEAG einen Partner gefunden zu haben, von dessen langjähriger Erfahrung wir profitieren können, und mit dem es außerdem auch menschlich wirklich passt", lässt die Band wissen.Bislang sind zehn Termine im gesamten Bundesgebiet bestätigt. Vor dem offiziellen Tourstart spielen Frei.Wild zudem Warm-up-Shows am 31. März in Pratteln in der Schweiz, am 1. April in Wien und am 2. April in Brixen (Südtirol).10.04.18 München, Olympiahalle12.04.18 Oberhausen, König Pilsener Arena13.04.18 Bremen, ÖVB Arena14.04.18 Hamburg, Barclaycard Arena15.04.18 Berlin, Velodrom16.04.18 Leipzig, Arena18.04.18 Erfurt, Messehalle19.04.18 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung20.04.18 Riesa, Sachsenarena21.04.18 Frankfurt, Festhalle

Quelle: MusikWoche

