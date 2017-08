DEAG legt im ersten Halbjahr stark zu

"Nach negativen Ergebnissen in den Jahren 2015 und 2016 sind wir nun nicht nur auf einem guten Weg - ich würde sagen: Die DEAG hat den Turn-Around geschafft", sagt der DEAG -Vorstandsvorsitzende Peter Schwenkow im Gespräch mit MusikWoche und verweist auf den positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr.So erhöhte sich der Umsatz um 14,4 Prozent auf 90,2 Millionen Euro nach 78,9 Milionen Euro im Vorjahreszeitraum. Auf vergleichbarer Basis, das heißt ohne Berücksichtigung der Vorjahresumsätze (10,9 Millionen Euro) der Anfang 2017 veräußerten Manfred Hertlein Veranstaltungsgesellschaft , betrug das ausschließlich organische Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 33 Prozent.Mich freut besonders, dass wir über die gesamte Bandbreite unseres Segments gewachsen sind - von den Konzerten über unsere Ticketingtochter und das Auslandgeschäft bis hin zum Family Entertainment, wo wir mit eigenen Marken wie den Christmas Trails und dem Christmas Garden in Berlin überaus erfolgreich sind", erläutert der Vorstandsvorsitzende Peter Schwenkow im Gespräch mit MusikWoche.Das deutliche Umsatzplus hat sich auch auf die Profitabilität ausgewirkt. So konnte das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern im ersten Halbjahr 2017 um 3,9 Milionen Euro auf 300.000 Euro nach minus 3,6 Milionen Euro im Vorjahr deutlich verbessert werden - (bereinigt um den Ergebniseffekt im Zusammenhang mit der Jahrhunderthallen -Transaktion in Frankfurt.Auch die Trennung von Hertlein sieht Schwenkow als nicht belastend. "Manchmal ist es so, dass Einzelkämpfer nicht so ganz in eine Unternehmenskultur passen. Ohne den Weggang von Manfred Hertlein wären die Umsatzzahlen noch besser ausgefallen, aber damit können wir leben. Wir sind ja sehr friedlich auseinander gegangen und arbeiten nach wie vor miteinander - etwa als örtlicher Partner in München."Schwenkow hebt hervor, dass die DEAG organisch gewachsen sei. "Es gibt ja die eine Art des Wachstums, wenn man Veranstalter übernimmt und dadurch Umsatz und Ergebnis steigert, aber der Kapitalmarkt mag es am liebsten, wenn man organisch wächst, aus sich selbst heraus. Und genau das ist uns gelungen im ersten Halbjahr. Wenn man das Wachstum der zweiten Quartale (von 2016 und 2017) betrachtet, läge der Umsatzzuwachs bei 80 Prozent. Kurzum: DEAG is back on track."Erfolgreiche Veranstaltungen aus allen Bereichen der DEAG in den Kernmärkten sowie Ticketverkäufe über den eigenen Vertriebskanal MyTicket konnten hierzu wesentlich beitragen. Als Zuschauermagneten erwiesen sich im ersten Halbjahr unter anderem due Shows "Disney On Ice", "Tini (Violetta)", "Classical Spectacular" und "Kew The Music mit James" sowie Liveevents von Ludovico Einaudi, Ed Sheeran, David Garrett, Craig David, Aerosmith, Iron Maiden, Kiss, den Böhsen Onkelz und Till Brönner. Hierfür waren verschiedene DEAG-Unternehmen wie etwa Wizard Promotons oder die UK-Partner verantwortlich."Es gibt ja die eine Art des Wachstums, wenn man Veranstalter übernimmt und dadurch Umsatz und Ergebnis steigert, aber der Kapitalmarkt mag es am liebsten, wenn man organisch wächst, aus sich selbst heraus. Und genau das ist uns gelungen im ersten Halbjahr. Wenn man das Wachstum der zweiten Quartale (von 2016 und 2017) betrachtet, läge der Umsatzzuwachs bei 80 Prozent. Kurzum: DEAG is back on track."Mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf erwarte man eine Fortsetzung der positiven Entwicklung, heißt es aus Berlin. "Auch im zweiten Halbjahr wird der Konzern von der sehr gut gefüllten Event-Pipeline mit umsatz- und margenstarken Veranstaltungen profitieren." Beispielhaft dafür stehen die bereits ausverkauften Rolling Stones -Konzerte oder der Auftritt von Anna Netrebko & Yusif Eyvazov in der Waldbühne Berlin."Bei den Stones war die richtige Entscheidung, die Kräfte von CTS Eventim und DEAG zusammenzulegen. um auch mit dieser Band Geld zu verdienen", erläutert Schwenkow. "Und das hat funktioniert. Wir haben 99 Prozent der Karten verkauft und sind hochzufrieden. Auch dass die Europatournee in Hamburg beginnt, wofür wir lange gekämpft haben, macht uns sehr stolz."Zum Jahresende stehen noch vielversprechende Weihnachtsveranstaltungen auf dem Programm. Insbesondere die Christmas-Garden-Formate im Bereich Arts + Exhibitions werden aufgrund der positiven Resonanz bei den Besuchern von drei im vergangenen Jahr auf sechs im laufenden Jahr und nochmals auf zehn Städte im Jahr 2018 ausgeweitet. Für 2017 erwartet die DEAG in diesem Bereich über eine halbe Million Besucher.Der Vorstand geht weiterhin davon aus, die Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen. "Wir blicken auch bereits sehr optimistisch auf das Jahr 2018. Die Vorverkäufe für unsere Veranstaltungen verlaufen sehr vielversprechend. Mit der gerade getätigten Übernahme des britischen Veranstalters Flying Music Group haben wir zudem einen weiteren wichtigen Meilenstein gesetzt. Dies wird uns dabei helfen, die Wachstumschancen in unserem zweiten Heimatmarkt Großbritannien künftig noch besser zu nutzen. Für das kommende Jahr 2018 erwarten wir daher erhebliche Wachstumsimpulse aus dem UK-Geschäft."

