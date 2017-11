DEAG legt bei Umsatz und Gewinn zu

Großansicht Meldet gute Zahlen für die ersten drei Quartale: DEAG-Chef Peter Schwenkow (Bild: DEAG) Meldet gute Zahlen für die ersten drei Quartale: DEAG-Chef Peter Schwenkow (Bild: DEAG)

Die DEAG hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2017 von 93,5 Millionen Euro um 15,7 Prozent auf 108,1 Millionen Euro gesteigert und auch beim Gewinn Zuwächse erzielt. So wuchs das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in dem Zeitraum auf 1,1 Millionen Euro gegenüber dem Virjhareszeitraum mit einem Gewinn von 200.000 Euro.Noch deutlicher fiel die EBIT-Steigerung mit 6,9 Millionen Euro gegenüber dem bereinigten Vergleichswert des Vorjahres in Höhe von minus 5,8 Millionen Euro aus, wenn amn Sondereffekte aus der Jahrhunderthallen -Transaktion berücksichtigt. Der Konzern sieht sich "in der eingeschlagenen Strategie für eine Rückkehr zu nachhaltiger Profitabilität bestätigt", heißt es aus Berlin.Auch für den weiteren Geschäftsverlauf gibt die DEAG eine positive Prognose. Wie bereits im Vorjahr erwartet das Unternehmen den Saisonhöhepunkt 2017 mit einem sehr starken Weihnachtsgeschäft und "entsprechend signifikanten Umsatz- und Ergebnisbeiträgen" im vierten Quartal. Damit sieht sich der Vorstand auch in seinen Umsatz- und Ergebniserwartungen für das Gesamtjahr 2017 bestätigt.Zudem vermeldet die DEAG erstmals mehr als 2,2 Millionen bereits fest verkaufte Tickets für zukünftige Veranstaltungen. Das gebe Planungssicherheit. Man verfüge damit über eine "ausgezeichnet gefüllte Event-Pipeline"."Um DEAG wieder nachhaltig profitabel zu machen, haben wir uns auf profitable Geschäftsfelder fokussiert", sagt Peter Schwenkow , Vorstandsvorsitzender und Gründer der DEAG. "So haben wir unsere Geschäftsfelder erweitert, defizitäres Geschäft beendet und hochattraktives Neugeschäft hinzugewonnen. Die ersten neun Monate und insbesondere das dritte Quartal zeigen, dass wir uns damit auf dem absolut richtigen Weg befinden." Mit diesen Voraussetzungen sei man für 2018 "ausgezeichnet" aufgestellt, um weiter zu wachsen und die Profitabilität zu steigern.

Quelle: MusikWoche

