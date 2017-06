DEAG-Hauptversammlung will Strategie für Wachstum unterstützen

Die Deutsche Entertainment AG (DEAG) hat am 27. Juni ihre Hauptversammlung 2017 abgehalten. Im Meistersaal in Berlin informierte der Vorstand die Aktionäre über die Entwicklungen im Geschäftsjahr 2016 und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens.So sei aus dem Konzertveranstalter "ein Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell" entstanden, der Live-Entertainment mit der eigenen Ticketing-Plattform MyTicket kombiniere, heißt es aus Berlin. Im Live-Entertainment sei die Gesellschaft in den Geschäftsfeldern Rock/Pop, Classic & Jazz, Family Entertainment und Arts & Exhibitions aktiv.Der Vorstandsvorsitzende der DEAG, Peter Schwenkow , sieht das Unternehmen damit heute "deutlich breiter und damit stabiler aufgestellt" als in der Vergangenheit. Die Zukunft der DEAG, so Schwenkow, liege in einem profitablen Veranstaltungsgeschäft kombiniert mit einem margenstarken Ticketinggeschäft."Nachdem die strategischen Weichen für eine positive Unternehmensentwicklung 2016 gestellt wurden, gilt es, 2017 und 2018 die eingeschlagene Strategie umzusetzen", teilt das Unternehmen mit. Angesichts der positiven Aussichten in allen fünf Geschäftsfeldern und insbesondere auch in Großbritannien geht der Vorstand davon aus, dass sich die ergriffenen Maßnahmen "zunehmend" in Umsatzwachstum und einer steigenden Profitabilität niederschlagen werden.Daher prognostiziert der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 "einen anhaltend hohen, leicht über dem Vorjahr liegenden Umsatz". Man strebe ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im mittleren bis oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich an.Bei allen Tagesordnungspunkten stimmte die Hauptversammlung den Vorschlägen der Verwaltung zu. So erteilte die Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat die sogenannte Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016. Darüber hinaus folgten die Teilnehmer Hauptversammlung dem Vorschlag der Gesellschaft und wählte Wolf-D. Gramatke Michael Busch und Katja Nettesheim bis 2022 in den Aufsichtsrat der DEAG.

