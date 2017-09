DEAG geht mit TimeRide auf Zeitreise

Großansicht So sieht die Vergangenheit durch die VR-Brille aus: Auszug aus der virtuellen Welt von TimeRide (Bild: TimeRide) So sieht die Vergangenheit durch die VR-Brille aus: Auszug aus der virtuellen Welt von TimeRide (Bild: TimeRide)

Die Deutsche Entertainment AG (DEAG) beteiligt sich gemeinsam mit ihrem Tochterunternehmen handwerker promotion an der TimeRide GmbH, einem Anbieter im Bereich Virtual Reality (VR) Entertainment. Die DEAG hat eine Beteiligung in Höhe von acht Prozent erworben, während sich handwerker promotion einen Anteil in Höhe von vier Prozent sichern konnte.Damit erweitere die DEAG ihr Unterhaltungsangebot im Bereich Family Entertainment und positioniere sich frühzeitig im Live-Entertainment-Markt für Virtual Reality, heißt es aus Berlin.Die 2016 gegründete TimeRide GmbH mit Sitz in München entwickelt, veranstaltet und betreibt Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Bereich der virtuellen Realität. Aktuell kreiert das Unternehmen Zeitreisen in die einstigen Lebenswelten europäischer Städte. Mittels VR-Brillen und haptischer Feedbacksysteme tauchen die Besucher in das Leben und Treiben der damaligen Zeit ein.Am 29. September 2017 wird am Pilotstandort Köln erstmals eine Zeitreise per Straßenbahn durch das Köln vor über 100 Jahren gestartet. Bis zu 20 solcher Zeitreisen sollen in europäischen Metropolen in Zukunft angeboten werden. Unter anderem sind VR-Shows in Berlin, München, London, Paris, Rom und Prag geplant. In den nächsten drei Jahren sollen über eine Million Besucher auf Zeitreise gehen."Das innovative Entertainment-Konzept von TimeRide nimmt eine Vorreiterrolle im VR-Entertainment in Deutschland ein", sagt der DEAG-Vorstandsvorsitzende Peter Schwenkow . "Mit der erworbenen Beteiligung sowie der exklusiven Vertriebspartnerschaft über MyTicket wollen wir in den kommenden Jahren von den Wachstumschancen virtueller Unterhaltungsangebote profitieren. Zugleich bauen wir damit unsere Aktivitäten im Bereich Family Entertainment und Arts + Exhibitions um ein zukunftsträchtiges Feld weiter aus."Er sei zuversichtlich, dass VR-Unterhaltungsangebote die Besucher zunehmend begeistern werden. "Bei einem möglichen Roll Out in Deutschland und Europa sehen wir über die abgeschlossene Vertriebspartnerschaft von MyTicket mit TimeRide zukünftig attraktive Umsatzpotenziale", so Schwenkow weiter.Maurice Lausberg, Geschäftsführer der TimeRide-Gründungsgesellschafterin actori GmbH, freut sich, dass man mit der DEAG und handwerker promotion zwei erfahrene Partner aus der Unterhaltungsbranche mit ins Boot holen konnte. Die beiden Unternehmen mit ihrer Erfahrung in Produktion und Vermarktung von Entertainment-Veranstaltungen sollen TimeRde dabei helfen, das Konzept der VR-Firma weiter auszubauen.Neben virtuellen Zeitreisen plant TimeRide in den nächsten Jahren, das Angebot auf weitere Felder im Live-Entertainment via Virtual und Mixed Reality zu erweitern. Gründungsgesellschafter der TimeRide GmbH sind die actori GmbH aus München sowie TimeRide-Geschäftsführer Jonas Rothe.

Quelle: MusikWoche

