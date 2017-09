DEAG geht mit Christmas Garden Berlin in zweite Runde

Großansicht Bereiten die zweite Saison des Christmas Garden Berlin vor (von links): Lutz Grotehöfer (Geschäftsführer Concert Concept), Ute Hafermalz (Projektleitung Christmas Garden Berlin) und Christian Diekmann (Vorstand der DEAG) (Bild: Alexander Volkmer/DEAG) Bereiten die zweite Saison des Christmas Garden Berlin vor (von links): Lutz Grotehöfer (Geschäftsführer Concert Concept), Ute Hafermalz (Projektleitung Christmas Garden Berlin) und Christian Diekmann (Vorstand der DEAG) (Bild: Alexander Volkmer/DEAG)

Großansicht Wartet ab Ende November auf Besucher: der Christmas Garden in Berlin (Bild: Alexander Volkmer/DEAG) Wartet ab Ende November auf Besucher: der Christmas Garden in Berlin (Bild: Alexander Volkmer/DEAG)

Die Deutsche Entertainment AG (DEAG) hat für diese Weihnachtssaison, die ab dem 16. November 2017 beginnt, gemeinsam mit dem Botanischen Garten Berlin einen neuen Rundgang für die zweite Auflage des Christmas Garden Berlin entworfen.Mehr als 120.000 Besucher zählte die DEAG im vergangenen Jahr. Der "Newcomer im deutschen Family-Live-Entertainment-Portfolio der DEAG entwickelte sich aus dem Stand zum Topseller", heißt es aus Berlin. Unter dem Christmas Garden versteht das Unternehmen einen illuminierten Rundgang im Botanischen Garten Berlin mit verschiedenen Attraktionen.Mit dem Christmas Garden Berlin habe man nicht nur ein hoch attraktives neues vorweihnachtliches Event-Format geschaffen, sondern auch eine überzeugende Alternative zu dem Trubel der gängigen Weihnachtsmärkte etabliert, lässt das Unternehmen wissen."An 'Christmas at Kew' von unseren Konzernpartnern, Raymond Gubbay Ltd., in Großbritannien ist ablesbar, wie groß die Nachfrage beim Publikum nach einem besinnlichen und stimmungsvollen Open-Air-Angebot in der Vorweihnachtszeit ist", erläutert DEAG-Vorstand Christian Diekmann . "Dass uns mit dem 'Christmas Garden Berlin' im vergangenen Jahr ein so fulminanter Start in Deutschland gelungen ist, freut uns sehr, und wir haben alles daran gesetzt, den allgemeinen Service, die technische Produktion und die künstlerische Gestaltung in dieser Saison noch weiter zu verbessern."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen