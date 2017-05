DEAG bucht Zusatztour von Joja Wendt

Großansicht Publikumsliebling: Joja Wendt, hier im ausverkauften Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin (Bild: Malte Lackmann) Publikumsliebling: Joja Wendt, hier im ausverkauften Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin (Bild: Malte Lackmann)

25.000 Besucher begeisterte Joja Wendt auf seiner kürzlich abgeschlossenen Deutschlandtour unter dem Motto "Die Kunst des Unmöglichen". Am 8. Juli in der Kölner Philharmonie und am 19. September 2017 in der Hamburger Elbphilharmonie stehen noch zwei Einzeltermine an, wobei Wendts Heimspiel in der Hansestadt auch schon ausverkauft ist.Angesichts der "nicht abreißenden Nachfrage" hat Veranstalter DEAG Concerts für den Herbst jetzt noch eine Zusatztournee des Pianisten und Entertainers anberaumt. Sie beginnt am 27. November im Theater am Aegi in Hannover. Karten sind ab sofort unter anderem via myticket oder CTS Eventim zu bekommen.Wendt selbst sagt: "Es war eine grandiose Tournee, und die 22 Konzerte, die gerade hinter mir liegen, waren die erfolgreichsten meiner Karriere." Nach den euphorischen Reaktionen des Publikums sei er dementsprechend jetzt schon gespannt auf die kommende Zusatztournee und freue sich auf die Shows im Herbst.Veranstalter DEAG Concerts kennzeichnet die Konzerte von Joja Wendt als "virtuose Live-Klaviermusik, dekoriert mit niveauvoller Unterhaltung, Spaß und Interaktion" - wobei der Flügel mit seinen vielfältigen klanglichen Möglichkeiten stets im Mittelpunkt des Abends stehe. Wendt spannt dabei einen Bogen von neu bearbeiteten Klassikkompositionen (etwa von Chopin, Bach oder Rimsky-Korsakov) über Jazz-Standards ("Take Five", "Tiger Rag") und Blues-Leckerbissen ("St. Louis Blues", "Got My Mojo Working") bis hin zu von Wendt selbst komponierten Stücken ("Universum", "Fulanga").08.07.17 Köln, Philharmonie19.09.17 Hamburg, Elbphilharmonie (ausverkauft!)21.11.17 Hannover, Theater am Aegi27.11.17 Stuttgart, Liederhalle Mozartsaal30.11.17 Halle /S., Händelhalle02.12.17 Regensburg, Audimax04.12.17 Leipzig, Gewandhaus

Quelle: MusikWoche

