DEAG bucht weitere Konzerte des "Traumpaares der Klassik"

Großansicht Geben weitere gemeinsame Konzerte: Anna Netrebko und Yusif Eyvazov (Bild: Vladimir Shirokov) Geben weitere gemeinsame Konzerte: Anna Netrebko und Yusif Eyvazov (Bild: Vladimir Shirokov)

Im Sommer dieses Jahres rissen Anna Netrebko und ihr Ehemann Yusif Eyvazov mehr als 15.000 Besucher bei ihrem gemeinsamen Konzert in der Berliner Waldbühne zu Standing Ovations hin, dessen Fernsehaufzeichnung im ZDF zudem mehr als 1,5 Millionen Zuschauer erlebten. Nach dem bereits benannten Termin in der Kölner Philharmonie am 5. September 2018 hat DEAG Classics nun weitere Konzertabende des "Traumpaares der Klassik" gebucht. So treten Netrebko und Eyvazov am 5. September 2018 im Hallenstadion in Zürich auf - und 2019 stehen dann gemeinsame Gastspiele der Starsopranistin und des ebenfalls weltweit renommierten Tenors Ende April in der Alten Oper in Frankfurt und im Juni in der Hamburger Elbphilharmonie auf dem Plan.Tickets gibt es für Köln unter koelnticket.de, für Zürich unter ticketcorner.ch, für Frankfurt unter myticket.de und für Hamburg unter elbklassik.de.Auch bei den kommenden Konzerten stehen wieder "romantische 'Welthits' der Oper" wie "Nessun Dorma" oder "O Mio Babbino Caro" von Giacomo Puccini oder Arien und Duette aus den Verdi-Opern "Aida", "Macbeth" und "Il Trovatore", aber auch Kostproben aus "Romanza" Deutsche Grammophon ), dem ersten gemeinsamen Album von Anna Netrebko und Yusif Eyvazov mit eigens für ihre Stimmen komponierten Liedern, auf dem Programm. Unter der Leitung des italienischen Dirigenten Michelangelo Mazza sollen außerdem "wunderbare Orchesterwerke" das Publikum begeistern.5.9.2018 CH-Zürich, Hallenstadion9.9.2018 Köln, Philharmionie29.4.2019 Frankfurt/M., Alte Oper11.6.2019 Hamburg, Elbphilharmonie

Quelle: MusikWoche

