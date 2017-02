DCP: Schöneberger moderiert, Forster singt, Gronkh hält Laudatio

Der Deutsche Computerspielpreis geht in die heiße Phase. Während die Jury seit Ende Januar mit der Auswahl der Nominierten beschäftigt ist arbeiten die Organisatoren am Show-Rahmen. Und da konnten sie jetzt einige Überraschungen verkünden. So führt Barbara Schöneberger als Moderatorin durch den Abend. Schöneberger ist nicht nur eine bekannte TV-Moderatorin, sie ist auch eine erfahrene Gala-Gastgeberin. Unter anderem moderierte sie bereits den Deutschen Filmpreis, den Deutschen Radiopreis, Bambi-Verleihungen und die Verleihung des Adolf-Grimme-Preis.Fest stehen außerdem die politische Eröffnung, der Musik-Act und erste Laudatoren. So wird der Deutsche Computerspielpreis von Digitalminister Alexander Dobrindt und vom Regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller, eröffnet. Die Live-Musik steuert Mark Forster bei. Und Kurt Krömer sowie Gronkh haben bereits als Laudatoren zugesagt.Die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises findet am 26. April im Berliner Westhafen statt. Rund 700 geladene Gäste werden erwartet. Verliehen werden zum Teil dotierte Preise in insgesamt 14 Kategorien.

