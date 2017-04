David Garrett nahm Frankfurter Musikpreis in Empfang

Großansicht Bei der Preisvergabe (von links): Detlef Braun (Geschäftsführer Messe Frankfurt), Wolfram Görtz ("Rheinische Post"), Moderatorin Marion Kuchenny, David Garrett, Mike Josef (Stadtrat der Stadt Frankfurt am Main) und Gerhard A. Meinl (Vorsitzender des Bundesverbands deutscher Musikinstrumentenhersteller) (Bild: Messe Frankfurt) Bei der Preisvergabe (von links): Detlef Braun (Geschäftsführer Messe Frankfurt), Wolfram Görtz ("Rheinische Post"), Moderatorin Marion Kuchenny, David Garrett, Mike Josef (Stadtrat der Stadt Frankfurt am Main) und Gerhard A. Meinl (Vorsitzender des Bundesverbands deutscher Musikinstrumentenhersteller) (Bild: Messe Frankfurt)

Stargeiger David Garrett hat am 8. April 2017 den Frankfurter Musikpreis in der Paulskirche entgegengenommen. Die renommierte Auszeichnung wird alljährlich im Rahmen der Musikmesse vergeben und ehrt Persönlichkeiten, die durch ihr Wirken einen besonderen Beitrag für die weltweite Musikszene und -kultur geleistet haben.Garrett sagte: "Ich freue mich sehr, den Frankfurter Musikpreis zu gewinnen, weil er zum allerersten Mal auch etwas auszeichnet, was ich nicht konkret auf der Bühne mache. Es ist mir seit vielen Jahren ein sehr persönliches Anliegen, Musik Menschen näherzubringen, besonders jungen Menschen. Dafür ausgezeichnet zu werden ist natürlich umso schöner." Rund 800 Gäste waren bei der Preisverleihung dabei. Neben geladenen VIPs sowie Branchen- und Medienvertretern war erstmals auch ein limitiertes Kartenkontingent für die Öffentlichkeit verfügbar.Die Übergabe des Preises erfolgte durch Mike Josef, Stadtrat von Frankfurt am Main. Im von Josef verlesenen Urkundentext lobt das Kuratorium Garrett als Künstler mit außergewöhnlicher spielerischer Begabung und der Fähigkeit, Menschen zu begeistern. Ihm gelinge es, durch seine Projekte zahlreiche Menschen näher an klassische Musik heranzuführen. Im Anschluss an seine Dankesrede gab David Garrett live auf der Bühne einen kleinen Einblick in sein künstlerisches Schaffen. Unter anderem trug er zusammen mit dem französischen Pianisten Julien Quentin die Sonate für Violine und Klavier A-Dur von César Franck vor.Seit 35 Jahren zeichnet der Frankfurter Musikpreis Akteure der Musikszene aus - im jährlichen Wechsel wird er an einen Vertreter aus dem klassischen Bereich und einen Repräsentanten der Popularmusik vergeben. Der vom Bundesverband der Deutschen Musikinstrumentenhersteller (BDMH) und der Messe Frankfurt gestiftete Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Udo Lindenberg, Peter Gabriel, Keith Emerson und Marie-Luise Neunecker.Erstmals war die Verleihung des Frankfurter Musikpreises diesmal in das Musikmesse Festival integriert, das in diesem Jahr mit 50 Konzerten in 30 Spielstätten in ganz Frankfurt rund 20.000 Besucher anlockte.

