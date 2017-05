Dat Adam lockten mehr als 20.000 Fans ins "Space Camp"

Großansicht Auch als Live-Act gefragt: Dat Adam (Bild: Viali Gelwich) Auch als Live-Act gefragt: Dat Adam (Bild: Viali Gelwich)

Auf ihrer "Space Camp 2017"-Tour, die Chimperator Live und Four Artists in Kooperation veranstalteten, begrüßten Dat Adam mehr als 20.000 Besucher. Die knapp dreieinhalbwöchige Konzertserie endete am 20. April mit einem ausverkauften Gig im Komplex in Zürich. Insgesamt spielte das Trio dabei 15 Shows.Es war die zweite eigene Tournee der YouTube-Stars nach den "Space Camp 2016"-Shows im Herbst letzten Jahres. Live-Auftritte hatten Ardy, Taddl und Marley zuvor schon 2015 bei den Videodays in Berlin, bei der Webvideopreis-Gala in Düsseldorf und beim Festival HipHop Open in Stuttgart als Vorband für Cro auf, den sie anschließend auch als Support-Act auf dessen Tour begleiteten. Auch beim Peace X Peace Festival 2016 in der Berliner Waldbühne waren sie dabei.Mit ihrem ersten Studioalbum, "Hydra 3D" (Hydra Music/ Groove Attack ), erreichten Dat Adam im Herbst 2016 Platz fünf in den Top 100 Longplay der Offiziellen Deutschen Charts - genau wie schon anderthalb Jahre zuvor mit der EP "Chrome", die in Österreich sogar auf Platz eins ging.Nach einer kurzen Pause startet das HipHop-Trio mit Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park in die Festivalsaison.02. - 04.06.2017 Nürburgring - Rock am Ring02. - 04.06.2017 Nürnberg, Zeppelinfeld - Rock im Park24.06.2017 Frankfurt am Main, Commerzbank Arena - Wireless Festival28.07.2017 Dortmund, Westfalenpark - Juicy Beats02.09.2017 Berlin, IFA Sommergarten - Fritz DeutschPoeten

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen