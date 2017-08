Das Werner-Rennen feiert Revival

Großansicht Namensgeber des Festivals: Die Comicfigur Werner (Bild: HoHa Hanseatic) Namensgeber des Festivals: Die Comicfigur Werner (Bild: HoHa Hanseatic)

Vom 30. August bis zum 2. September 2018 veranstaltet HoHa Hanseatic auf dem Flugplatz Hartenholm in Schleswig-Holstein das Event "Werner - Das Rennen". Als erste Bands haben Niedeckens Bap, Torfrock, Doro Pesch, Otto und die Friesenjungs, D-A-D, Russkaja, Stahlzeit, Blaas Of Glory, Dr. Feeldgood und Skyline zugesagt.1988 fand das erste Rennen zwischen Comiczeichner Brösel auf dem Motorrad und Kneipenwirt Holgi im Porsche statt. 30 Jahre später tritt "Werner"-Schöpfer Brösel nun in einem Revanche-Rennen gegen Holgi an. Überhaupt steht die Veranstaltung ganz im Zeichen der Comicfigur Werner und Motorsport in all seinen Facetten. Dafür sorgen auf dem Gelände weitere Aktionen wie Oldtimer-Ausstellungen, Kino-Nächte oder Lesungen."Neben dem absoluten Highlight zum Finale 'Das Rennen' zwischen Brösel und Holgi werden die Besucher durch ein ganz besonderes Showprogramm für die ganze Familie bestens unterhalten", erklärt Wacken-Co-Gründer Holger Hübner , der wie sein Kompagnon Thomas Jensen hinter dem Veranstalter HoHa Hanseatic steckt: "Es gibt Rasenmäher-Rennen, Schrauber können ihre skurrilsten Werke ausstellen, Motocrosser zeigen, was sie draufhaben und dazu stehen dann noch Stars von damals und heute auf der Bühne."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen