Das Jahr 2017: Ein Blick voraus

Auch 2017 dürfte wieder Spuren hinterlassen. Im deutschen und im weltweiten Musikmarkt ebenso wie in gesellschaftlicher Hinsicht. Streaming bleibt dabei eines der Schlagwörter im Musikbiz, daneben aber reicht das Spektrum von Fragen zur Verteilung der Einnahmen über Möglichkeiten der Vermarktung im Bereich der virtuellen Realitäten bis hin zur Diskussion ums Urheberrecht, die im Wahljahr noch einmal in den Fokus rücken kann. Angesichts der zahlreichen möglichen Baustellen fragte MusikWoche ausgewählte Branchenteilnehmer, wo sie für das neue Jahr die größten Herausforderungen sehen.Lesen Sie die Antworten in MusikWoche Heft 02/2017, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

