Danish Vibes feierte fünfte Ausgabe

Großansicht Verstärkten die deutsch-dänische Freundschaft: Die Teilnehmer von Danish Vibes (Bild: Daniel Nielsen) Verstärkten die deutsch-dänische Freundschaft: Die Teilnehmer von Danish Vibes (Bild: Daniel Nielsen)

Am 23. November 2017 ging in den Hamburger Clubs Kukuun und Häkken die fünfte Ausgabe des deutsch-dänischen Showcase-Events Danish Vibes über die Bühne. Aus beiden Ländern nutzen insgesamt 90 Fachbesucher das Networking-Angebot.Damit ging die Zahl der Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück, als der Branchenevent noch 100 Besucher anlockte. Aus Deutschland waren Firmen wie die Karsten Jahnke Konzertdirektion Indigo , Griot Management, Herzog Records DanCan Music , die Kulturbehörde Hamburg und hfn music mit an Bord. Aus Dänemark waren unter anderem das Copenhagen Jazz Festival, Tonder Festival, ILK, DME, DR Bigband, Kaja Managegment, Giant Sheep Music, Tempi und Jazz Denmark angereist.Beim Showcase-Teil des Abends spielten die dänischen Acts Ida Wenøe, Debre Damo Dining Orchestra, Mads Mathias, Mirja Klippel und Kalaha.Aus der Perspektive von popup-records , den PR-Ansprechpartnern und Organisatoren auf deutscher Seite, war der Event ein voller Erfolg. "Danish Vibes ist mittlerweile angekommen, zu einem festen Termin und Anlass des wirklich intensiven und lebendigen Austauschs geworden", sagt popup-Geschäftsführer Jan Köpke : "Ich kann sicher behaupten und mich soweit aus dem Fenster lehnen, dass die Gäste nicht nur wegen der schon 'traditionellen' Nordic Food Häppchen jedes Jahr so zahlreich und gern kommen."Neben neuen Kontakten und Netzwerken hätten sich außerdemn "bislang jedes Jahr für die teilnehmenden dänischen Künstler im Anschluss an das jährliche Danish Vibes Showcase Live Engagements, Veröffentlichungen oder Vertragsanbahnungen mit deutschen Partnern ergeben", führt Koepke weiter aus.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen