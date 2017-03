Dahmen und Wandjo bleiben der Popakademie erhalten

Verwiesen 2013 zum damaligen Jubiläum der Popakademie auf Erfolge in den Charts: Udo Dahmen (links) und Hubert Wandjo (Bild: Max Micus/Popakademie)

Die beiden Geschäftsführer Udo Dahmen und Hubert Wandjo haben ihre Verträge mit der Popakademie Baden-Württemberg verlängert. Die entsprechenden Papiere unterzeichneten sie am 13. März 2017 in Stuttgart bei Staatssekretärin Petra Olschowski. Das gab Theresia Bauer bekannt, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. Die Politikerin der Grünen verbreitete die Nachricht zunächst über ihre Facebook-Seite . "Das Spitzenduo bleibt der Popakadmie bis 2022 erhalten. Herzlichen Glückwunsch", heißt es dort.2022 geht die Popakademie in ihr 20. Jahr. Schließlich fiel die Gründung des Instituts in die Krisenjahre der Musikwirtschaft: Baden-Württemberg gründete im April 2003 in Mannheim offiziell die Popakademie, im Juni 2003 folgte der erste Spatenstich für den Neubau der Akademiegebäude in der Hafenstraße im Stadtteil Jungbusch.Mit dabei waren damals der Sohn Mannheims Xavier Naidoo, der damalige Geschäftsführer der Deutschen Phonoakademie, Oliver Schulten, der damalige Staatsminister Christoph Palmer und der damalige Universal-Music-CEO Tim Renner, aber eben auch schon die Popakademie-Geschäftsführer Udo Dahmen, Hubert Wandjo und Dirk Metzger, der sich inzwischen um die Belange der Karlsruher Kreativwirtschaft kümmert. Das erste Semester begann im Oktober 2003 mit 53 Studierenden.

Quelle: MusikWoche

