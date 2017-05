Dänemark wird Partnerland bei Eurosonic Noorderslag

Großansicht Besiegelten die Partnerschaft in Aarhus beim Spot Festival: Ruud Behrends (links) und Thomas Rohde (Bild: MusikWoche) Besiegelten die Partnerschaft in Aarhus beim Spot Festival: Ruud Behrends (links) und Thomas Rohde (Bild: MusikWoche)

Bei der nächsten Ausgabe des Branchentreffs Eurosonic Norderslaag, der vom 17. bis zum 19. Januar 2018 im niederländischen Groningen über die Bühne geht, wollen die Veranstalter Dänemark als Partnerland in den Fokus rücken.Das verkündete Eurosonic-Konferenzmanager Ruud Berends jüngst auf dem dänischen Spot Festival in Aarhus. Auch Thomas Rohde , CEO des Verbands Music Export Denmark (MXD) freut sich, über die neue Partnerschaft: "Dänemark hat Eurosonic von Anfang an unterstützt, insofern ist es nun eine große Ehre, dass der Schwerpunkt 2018 in Dänemark liegt", erklärt Rohde: "Der Zeitpunkt passt auch, denn die dänische Musikszene wächst momentan in allen Bereichen."In diesem Jahr war Portugal das offizielle Partnerland; im Jahr zuvor stand mit Osteuropa erstmals eine ganze Region im Fokus.

Quelle: MusikWoche

