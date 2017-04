Da Rocker und da Waitler stellten neues Album bei Münchentour vor

Großansicht Auf der Thereseienwiese (von links): da Waitler, Benjamin Bailer (Soundtopeople) und da Rocker (Bild: MusikWoche) Auf der Thereseienwiese (von links): da Waitler, Benjamin Bailer (Soundtopeople) und da Rocker (Bild: MusikWoche)

Großansicht Krönten den Tag mit einem Shwocase im Hard Rock Cafe München: da Rocker und da Waitler (Bild: MusikWoche) Krönten den Tag mit einem Shwocase im Hard Rock Cafe München: da Rocker und da Waitler (Bild: MusikWoche)

Im Rahmen einer eintägigen Münchentournee präsentierte Da Rocker und da Waitler am 7. April 2017 ihr bei Soundtopeople , dem Label von Benjamin Bailer , erschienenes, zweites Album "DRDW". Als Vertriebspartner des am selben Tag veröffentlichten Longplayers ist Sony Music mit an Bord. Bookingpartner ist Passerotto Concerts Der Tag begann um 12 Uhr auf der Theresienwiese vor der Bavaria, wohin das Duo Freunde, Geschäftspartner und Medienvertreter zu einer Brotzeit eingeladen hatte. Von dort aus ging es weiter zur nahen Saturn-Filiale, wo die beiden Musiker einen Instore-Gig spielten.Über den Marienplatz ging es am Abend weiter zum Hard Rock Cafe, wo der Sänger und Gitarrist Florian Pfisterer und der Akkordeonist Florian Pledl alias Da Rocker und da Waitler ein weiteres Showcasekonzert spielten. Mit bayerischem Charme, charmanten Danksagungen an das Label, die Produzenten Florian Moser und Stefan Gienger sowie unbändiger Spielfreude überzeugte das Duo, das seine Musik als "Authentic Quetsch'n Crossover" bezeichnet.

Quelle: MusikWoche

