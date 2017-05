Culcha Candela spielen bei Night Of The Proms

Sollen bei der Night Of The Proms neue Akzente setzen: Culcha Candela (Bild: P.S.E. Germany)

Die ersten Künstler für die Night Of The Proms stehen fest. In diesem Jahr treten bei der von P.S.E. Germany veranstalteten Konzertreihe unter anderem Roger Hodgson Culcha Candela , Emily Bear und Stammgast John Miles auf. "Mit der diesjährigen Mischung der Rock- und Popacts setzen wir auf Altbewährtes und Neues", teilen die Veranstalter Dirk und Lukas Hohmeyer mit."Mit Culcha Candela präsentieren wir zum ersten Mal ein multikulturelles und genreübergreifendes Musikerkollektiv auf der Tourneebühne". Einen weiteren Hauptact wollen die Veranstalter erst nach der Sommerpause bekannt geben. Den Künstlern zur Seite stehen das Antwerp Philharmonic Orchestra, der Chor Fine Fleur und die NOTP-Backbone Band.Bei der vergangenen Tour im Dezember 2016 traten die Simple Minds Natasha Bedingfield , John Miles und die Streicherformation Time For Three auf. Nur in München stand indes die Spider Murphy Gang auf der Bühne.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen