CTS Eventim meldet bei leichtem Umsatzminus höhere Vorsteuergewinne

Klaus-Peter Schulenberg, Vorstandsvorsitzender CTS Eventim

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte CTS Eventim nach zunächst noch vorläufigen Zahlen 829,9 Millionen Euro Umsatz, im Vorjahr waren es noch 834,2 Millionen Euro. Die normalisierten EBITDA-Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stiegen derweil von Anfang Januar bis Ende Dezember 2016 um 7,4 Prozent von zuvor 181 Millionen auf 194,5 Millionen Euro.Ein Grund für den Umsatzrückgang dürfte die Trennung von Marek Lieberberg sein, der Anfang 2016 zu Live Nation wechselte. CTS Eventim verweist zudem auf eine "geringere Anzahl von Großtourneen". Dies führte dazu, dass sich das Segment Live-Entertainment nach dem Rekordjahr 2015 "erwartungsgemäß rückläufig" entwickelt habe. So gab der Umsatz um 11,3 Prozent auf 439,2 Millionen Euro nach (2015: 494,9 Millionen Euro). Das EBITDA betrug in dem Segment 27,2 Millionen Euro nach 38,1 Millionen Euro im Vorjahr. Das ist ein Rückgang um 28,7 Prozent."Der erwartete Rückgang von Umsatz und EBITDA im Segment Live-Entertainment wurde durch die starke Entwicklung des Segments Ticketing 2016 kompensiert", teilt der Konzern mit. "Mit ein Grund dafür war die unverändert starke Wachstumsdynamik der Internetticketmenge, was sich ebenfalls sehr positiv auf die Entwicklung der Profitabilität des CTS-Konzerns ausgewirkt hat."So erreichte CTS Eventim im Segment Ticketing bei Umsatz und normalisierten EBITDA laut eigenen Angaben eine erneute Bestmarke. Denn der Umsatz der Sparte lag mit 395,1 Millionen Euro rund 14,1 Prozent über dem Vorjahr, als der Konzern 346,2 Millionen Euro erwirtschaftete. Das normalisierte EBITDA in dem Bereich stieg von 142,9 Millionen um 17,1 Prozent auf 167,3 Millionen Euro. Das EBITDA betrug 166,4 Millionen Euro (Vorjahr: 142,4 Millionen Euro; plus16,9 Prozent).Im Berichtsjahr 2016 wuchs die Menge der über das Internet abgesetzten Eintrittskarten um 15 Prozent auf rund 40,8 Millionen Tickets. Wegen der CTS-Expansion in Südamerika sowie Skandinavien stieg das Gesamtvolumen online verkaufter Karten gar um 23,1 Prozent auf 43,7 Millionen Tickets.Auch im laufenden Geschäftsjahr wolle man sich auf Wachstum konzentrieren, heißt es aus Bremen. Zudem will die Geschäftsleitung um Klaus-Peter Schulenberg auch in Zukunft "ihr sich bietende anorganische Wachstumsopportunitäten intensiv prüfen". Entsprechend erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2017 weiteres Wachstum.

Quelle: MusikWoche

