CTS Eventim gründet mit Marc Oßwald neues Unternehmen

Großansicht Leitet die neugegründete Firma Vaddi Concerts: Marc Oßwald (Bild: Klaus Polkowski) Leitet die neugegründete Firma Vaddi Concerts: Marc Oßwald (Bild: Klaus Polkowski)

Die zu CTS Eventim gehörende Medusa Music Group will mit der neugegründeten, 100-prozentigen Tochter Vaddi Concerts ihre Aktivitäten in Südwestdeutschland stärken. Die Geschäftsführung übernimmt Marc Oßwald , aktuell alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer von KoKo & DTK , nachdem die Mitgesellschafter und Co-Geschäftsführer, Dieter Bös und Armin Nissel , bei KoKo & DTK im Herbst 2016 ausgeschieden waren,Wie Marc Oßwald auf Nachfrage von MusikWoche erläutert, bedeutet sein Engagement für Vaddi Concerts auch das Ende von KoKo & DTK. Die Firma gehe in Liquidation, nachdem alle Veranstaltungen, die noch in den Vorverkauf gegangen sind, stattgefunden haben. Oßwald betont, dass die Gründung von Vaddi Concerts keine Übernahme durch CTS Eventim sei. Entsprechend würde bei den Mitarbeitern von Fall zu Fall entschieden, wer möglicherweise künftig bei Vaddi Concerts arbeiten werde.Zweiter Vaddi-Geschäftsführer neben Oßwald ist Frithjof Pils , der für CTS Eventim auch die Marek Lieberberg Konzertagentur leitet.Bei Vaddi Concerts soll sich Oßwald nun um ein "breitgefächertes Programm" in Baden-Württemberg und in den angrenzenden Regionen in Bayern, Österreich, der Schweiz und Frankreich kümmern, heißt es aus Bremen. Zusätzlich zum Standort Freiburg plant der neue Veranstalter für September 2017 die Eröffnung eines Büros in Tübingen.Oßwald kündigt an: "Wir bauen ein starkes Team auf, und davon wird die ganze Region profitieren." Pils freut sich, mit Marc Oßwald eine "weitere herausragende Veranstalterpersönlichkeit" für die Aktivitäten der Medusa Music Group gewonnen zu haben: "Seine Erfahrungen und sein Netzwerk werden uns helfen, Vaddi Concerts innerhalb kurzer Zeit zu einer festen Größe in der südwestdeutschen Veranstaltungslandschaft zu machen."

Quelle: MusikWoche

