Contra Promotion veranstaltet Elektroniktour von Schiller

Großansicht Im Herbst mit Contra Promotion unterwegs: Schiller (Bild: Philip Glaser / Universal Music) Im Herbst mit Contra Promotion unterwegs: Schiller (Bild: Philip Glaser / Universal Music)

Unter dem Motto "Neue Klangwelten Live 2017 - Elektronik Pur" spielt Schiller im Oktober und November knapp 50 Konzerte mit instrumentaler, elektronischer Musik. Als Veranstalter fungiert Contra Promotion , der "berauschende Sounds, spektakuläre Sequenzen und magische Melodien in preisgekröntem Surround-Sound" versprichtIm September und Oktober 2016 hatte Schiller eine Hallentour mit Gastsängern gespielt. Veranstalter dieser Tournee war Semmel Concerts , nachdem der Künstler und sein Team die Liveaktivitäten bislang über die eigene Firma, Sleepingroom , betreut hatte. Christopher von Deylen alias Schiller hatte mit seinen letzten drei Studioalben - "Sonne" "Opus" und "Future" - jeweils Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts erreicht. Mit seinem aktuellen, ebenfalls von Universal Music vermarktetem Album, der Zusammenstellung "Zeitreise - Das Beste von Schiller" belegte er Platz sechs.02.10.17 Dortmund, Konzerthaus03.10.17 Saarbrücken, Congresshalle04.10.17 Gera, Kultur- und Kongresszentrum Gera05.10.17 Würzburg, Congress Centrum06.10.17 Augsburg, Kongress am Park07.10.17 Mannheim, Rosengarten Mozartsaal08.10.17 Fulda, Orangerie09.10.17 Stuttgart, Theaterhaus10.10.17 Karlsruhe, Konzerthaus11.10.17 Düsseldorf, Tonhalle12.10.17 Osnabrück, OsnabrückHalle Europa-Saal14.10.17 Flensburg, Deutsches Haus15.10.17 Neuruppin, Kulturkirche17.10.17 Wuppertal, Historische Stadthalle18.10.17 Frankfurt/M., Alte Oper19.10.17 Worms, Das Wormser20.10.17 Lingen, EmslandArena21.10.17 Kassel, Kongress Palais - Stadthalle22.10.17 Leipzig, Gewandhaus23.10.17 Cottbus, Stadthalle24.10.17 Erfurt, Alte Oper25.10.17 Halle/Saale, Georg-Friedrich-Händel Halle26.10.17 Jena, Sparkassen Arena27.10.17 CH-Zürich, Volkshaus28.10.17 CH-Basel, Musical Theater30.10.17 Dresden, Konzertsaal im Kulturpalast Dresden31.10.17 München, Philharmonie im Gasteig01.11.17 CH-Bern, Theater National02.11.17 Erlangen, Heinrich-Lades-Halle03.11.17 Zwickau, Konzert- und Ballhaus Neue Welt04.11.17 Chemnitz, Stadthalle05.11.17 Ravensburg, Konzerthaus08.11.17 Essen, Colosseum Theater Essen09.11.17 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt10.11.17 Hannover, Theater am Aegi

Quelle: MusikWoche

