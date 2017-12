Contra Promotion hat 100.000 Tickets für Sunrise Avenue verkauft

Es läuft gut für Sunrise Avenue : Für die "Heartbreak Century"-Arenatour hat Contra Promotion als langjähriger, europaweiter Veranstalter der finnischen Formation bereits mehr als 100.000 Tickets abgesetzt. Ausverkauft sind bereits München, Dortmund und Stuttgart.Und auch der Support Act steht bereits fest. Der 20-jährige Singer/Songwriter Tim Kamrad aus Wuppertail wird auf der Tour erstmals sein Debütalbum "Down & Up" live vorstellen, das zum Tourstart am 2. März 2018 beim Bochumer Label Roof Music erscheint.Im Vorfeld besuchte Tim Kamrad auf der restlos ausverkauften Clubtournee von Sunrise Avenue die Band in Brüssel, wo man "in entspannter Atmosphäre über die Pläne fürs Frühjahr plauderte", wie Contra Promotion mitteilt.Contra Promotion zeichnet von Anfang an bei Sunrise Avenue wie auch bei Tim Kamrad für sämtliche Liveaktivitäten verantwortlich. Die von Björn Gralla geleitete Agentur hat bei dem jungen Sänger zudem auch das Artist Management übernommen."Wir freuen uns alle wahnsinnig auf diese Tour", sagt Björn Gralla. "Sunrise Avenue werden ein komplett neues Bühnendesign dabei haben, und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass diese Show im nächsten Jahr zu den Livehöhepunkten gehören wird. Tim Kamrad passt als Ausnahmekünstler mit seiner Band hervorragend in diese Planung."02.03.18 Dresden, Messehalle03.03.18 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (ausverkauft)05.03.18 Frankfurt, Festhalle06.03.18 AT-Wien, Stadthalle08.03.18 Hannover, TUI Arena10.03.18 Dortmund, Westfalenhalle (ausverkauft)12.03.18 Berlin, Mercedes-Benz Arena13.03.18 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung14.03.18 CH-Zürich, Hallenstadion16.03.18 München, Olympiahalle (ausverkauft)17.03.18 Leipzig, Arena19.03.18 Köln, Lanxess Arena20.03.18 Hamburg, Barclaycard Arena

