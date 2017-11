Continental Concerts eröffnet wieder Headbanger's Ball

Rund 18.000 Besucher lockte die von Continental Concerts in Zusammenarbeit mit MTV veranstaltete Konzertreihe MTV Headbanger's Ball 2016 als, als die Dortmunder Agentur die Livemarke wieder aufleben ließ und dabei für etliche Shows alle Karten verkaufen konnte. In diesem Jahr stehen europaweit knapp 20 Shows an, für die der Vorverkauf gut angelaufen ist. Man konnte das Niveau halten und sogar leicht steigern, heißt es aus Dortmund.Gebucht sind in diesem Jahr die einstigen Sepultura-Mitglieder Max und Iggor Cavalera, die unter dem Motto "Return To Roots" noch einmal einen Blick zurückwerfen wollen auf ihre alte Band. Geplant ist eine Aufführung ihres 1996 erschienenen, einflussreichen Albums "Roots" . Zudem mischen Overkill, Insomnium und Deserted Fear bei den Konzerten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien, Großbritannien, Frankreich, Italien und Belgien mit.Die Marke "MTV Headbanger's Ball" hatte der Fernsehsender 1987 ins Leben gerufen. In Europa lief die Metalshow sechs Jahre lang im Hauptprogramm des Kanals. Die Veranstaltungsreihe sei genauso wie das TV-Format "eine Plattform für verschiedene Arten des Metal, aber auch eine Plattform für Newcomer", lassen die Veranstalter wissen.27.11.17 Stuttgart, LKA28.11.17 Leipzig, Hellraiser29.11.17 Hamburg, Große Freiheit30.11.17 Berlin, Huxleys01.12.17 Geiselwind Christmas Bash04.12.17 München, Backstage03.12.17 AT-Wien, Gasometer07.12.17 CH-Pratteln, Z 708.12.17 Oberhausen Ruhrpott Metal Meeting09.12.17 Gießen, Hessenhallen11.12.17 Saarbrücken, Garage

