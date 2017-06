Concord Bicycle übernimmt Imagem

Kurz vor der Midem kommt es zu einer Übernahme im Verlagsgeschäft, die in Cannes Gesprächsstoff liefern dürfte: Die US-Firma Concord Bicyle hat für eine nicht genannte Summe die von André de Raaff geleitete Imagem Music Group gekauft. Concord Bicycle war 2015 aus einem Zusammenschluss des US-Labels Concord Music und des Verlags Bicycle Music entstanden, nachdem bereits zwei Jahre zuvor verschiedene Investoren und Beteiligungsgesellschaften Concord erworben hatten.Hatte Concord unter anderem Alben von Joni Mitchell, James Taylor, Paul Simon und Paul McCartney veröffentlicht und die Kataloge der Traditionslabel Stax und Fantasy vermarktet, so ist das Unternehmen nach dem Merger mit Bicyle breit aufgestellt. Dazu gehören die Labels Wind-Up Records und Razor & Tie sowie Veröffentlichungen aus so unterschiedlichen Bereichen wie Latin, Hard Rock, Indie und Kindermusik sowie eine Partnerschaft mit der Really Useful Group von Andrew Lloyd Webber. Durch die Übernahme von Imagem wird das bislang im Verlagsgeschäft nicht so präsente Unternehmen auch im Publishingbereich zu einem großen Marktteilnehmer. Haben sich bislang unter der Leitung von Jake Wisely nur 25 Mitarbeiter um die Verlagsaktivitäten von Concord Bicyle gekümmert, so werden es nach dem Imagem-Kauf nun mehr als 100 Personen. Insgesamt beschäftigt Concord Bicycle nun gut 350 Mitarbeiter.Der Imagem-Katalog umfasst rund 250,000 Kompositionen - darunter die Musicals von Rodgers und Hammerstein, klassische Arbeiten von Komponisten wie Strawinski und Copland sowie Pophits von Acts wie Daft Punk, Pink Floyd oder Phil Collins. In Berlin leitet Jens-Markus Wegener das deutsche Imagem-Büro."Weil sich das Musikgeschäft kontinuierlich verändert, muss man in der Lage sein sein, einen Platz am großen Tisch zu bekommen, wenn die wichtigen Verträge ausgehandelt werden", sagt Scott Pascucci, CEO Concord Bicycle. "Dieser Deal gibt uns Reichweite, eine größere Stabilität und erlaubt uns, auch künftig zu wachsen."André de Raaff dankt dem niederländischen Pensionsfond ABP, der an das Unterenehmen geglaubt und mitgeholfen habe, in Rekordzeit einen "so erfolgreichen und weltweit führenden" Musikverlag zu erschaffen. "Concord Bicycle ist - als wahrhaft unabhängiges Unternehmen - unter der Leitung von Scott Pascucci, Steve Smith und Jake Wisely eine wundervolle neue Heimat für Imagem."Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart, allerdings darf man spekulieren, dass sie unter 650 Millionen Dollar gelegen haben dürfte. Das war 2014 der Preis, den die Imagem-Eigner damals für einen anvisierten Verkauf des Unternehmens erzielen wollten.

