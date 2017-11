Concertbüro Franken verleiht Sold Out Awards zum Anbeißen

Großansicht Mit ihrem essbaren Sold Out Award: SDP (Bild: Arne Müseler) Mit ihrem essbaren Sold Out Award: SDP (Bild: Arne Müseler)

Für ein ausverkauftes Konzert in der Stadthalle Fürth verlieh der Nürnberger Veranstalter Concertbüro Franken einen neuartigen Sold Out Award an SDP: Die Auszeichnung ist ein essbarer Lebkuchen mit Bildmotiv des Duos."Wir wollten nicht die 21. Trophäe für die Künstlerwand liefern, aber trotzdem gerne einen kreativen Sold Out Award verleihen", sagt Peter Harasim , Geschäftsführer Concertbuero Franken, "mit unserer Büroheimat Nürnberg lag das Herz dann auf der Hand". Von nun an verleiht der Veranstalter die Lebkuchenherzen für alle ausverkauften Shows in Hallen ab einer Kapazität von 700 Besuchern.Neben SDP konnten sich bereits andere Acts über die Lebkuchen freuen. So verlieh das Concertbüro Franken den Award auch an Moop Mama, Nimo, die KMN Gang, SXTN und die Emil Bulls, die allesamt im Nürnberger Club Hirsch aufgetreten sind."In sicherer Erwartung werden in den nächsten Wochen unter anderem Kontra K im Löwensaal, Dame und Itchy im Hirsch und Marteria in der Arena mit 8000 Zuschauern die Awards zum Anbeißen in den Händen halten dürfen", kündigt Harasim an.

Quelle: MusikWoche

