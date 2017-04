Comeback für Rock im Pott

Großansicht Sollen Rock im Pott einen erfolgreichen Neustart bescheren: Die Toten Hosen (Bild: Erik Weiss) Sollen Rock im Pott einen erfolgreichen Neustart bescheren: Die Toten Hosen (Bild: Erik Weiss)

Nach vierjähriger Pause lanciert Live Nation in Kooperaton mit Dirk Becker Entertainment am 26. August in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen eine Neuauflage des Festivals Rock im Pott. Die Toten Hosen Kraftklub und K.I.Z. stehen dafür bereits als erste Acts fest.Die Toten Hosen werden mit ihrem Auftritt bei Rock im Pott 2017 zugleich "die NRW-Premiere im Rahmen ihres neuen Live-Zyklus" zu ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album zelebrieren, wie Live Nation und Dirk Becker Entertainment verkünden. "Die Fans dürfen sich wie immer auf eine Mammut-Performance der Band mit allen Hits und neuen Songs freuen", so die Veranstalter.Das Chemnitzer Quintett Kraftklub, das mit seinen bisherigen Alben "Mit K" und "In Schwarz" an die Spitze der deutschen Charts sprang und live mit ausverkauften Arena-Tourneen und Engagements bei großen Festivals reüssierte, stellt in Gelsenkirchen unter anderem seinen neuen Longplayer "Keine Nacht für Niemand!" vor.K.I.Z sollen bei dem Stadionfestival "ein letztes provokantes Ausrufezeichen im Rahmen ihres aktuellen, überragenden Tournee-Kapitels" setzen.Rock im Pott will wieder "emotionales Festival-Feeling mit Stadion-Atmosphäre" verbinden und "rigorose, spannende Rock-Acts in einer rasanten Taktung" auf die Bühne auf Schalke bringen.Bei der Premiere von Rock am Pott 2012 spielten die Red Hot Chili Peppers, Placebo, Jan Delay & Disko No. 1, The BossHoss und auch bereits Kraftklub auf. Marek und Andre Lieberberg , heute federführund bei Live Nation GSA, richteten das Festival damals noch mit der Marek Lieberberg Konzertagentur, aber auch schon mit Dirk Becker Entertrainment als Partner aus. 41.000 Rockfans pilgerten damals in die Veltins-Arena. Die zweite Ausgabe mit System Of A Down, Volbeat, Tenacious D, Casper, den Deftones und Biffy Clyro fand mit 27.000 Besuchern weniger Zuspruch, woraufhin das Festival zunächst einmal aufs Eis gelegt wurde.Mit dem diesjährigen Neustart geht Rock im Pott insgesamt in die dritte Runde.Ab 5. April läuft ein Online-Presale über Ticketmaster und CTS Eventim . Die angeschlossenen Vorverkaufsstellen bieten ab 7. April um 10 Uhr Karten für das Festival an.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen